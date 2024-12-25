川普才說想要買！　丹麥宣布「大幅提高」格陵蘭國防支出

▲格陵蘭是丹麥自治領土，也是世上最大島嶼。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普23日表示，想要購買世上最大島嶼格陵蘭（Greenland），並且宣稱美國擁有及控制該島有其「絕對必要」。幾小時後，丹麥政府宣布大幅增加格陵蘭國防支出，儘管未透露具體數字，但當地媒體預估，大約是120億至150億克朗（約新台幣354億至442億元）。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，格陵蘭的國防支出增加之後，將能夠添購2艘新巡檢船、2架遠程無人機、2支額外的狗拉雪橇隊，在格陵蘭首都努克（Nuuk）北極聯合司令部（Arctic Command）增加職員編制，甚至對格陵蘭3座民用機場之一進行升級，以容納F-35超音速戰鬥機。

波爾森表示，「多年來，我們在北極的投資都不夠，現在我們正計畫加強在北極的存在。」他也形容，宣布這個消息的時機是「命運的諷刺」。

▲川普在第一任期內，就曾提議購買格陵蘭。（圖／路透）



分析人士表示，這個計畫已經討論很長一段時間，不應該被視為對於川普言論的直接回應。他們指出，丹麥在格陵蘭擴大軍事能力的步調一直非常緩慢，但若該國無法保護格陵蘭周圍海域不受中俄侵犯，美國對於更大控制權的要求可能增加。

丹麥皇家國防學院的陸軍少校克亞高德（Army Maj Steen Kjaergaard）認為，川普是刻意迫使丹麥採取行動，「我認為川普很聰明……他透過提出這種意見，讓丹麥優先考慮在北極的軍事能力，而不用接手一個非常不美式的福利制度。」他指的是格陵蘭嚴重依賴哥本哈根的補貼一事。

BBC報導，格陵蘭是丹麥的自治領土，擁有豐富礦產資源，不僅位於北美到歐洲的最短航線上，也是一座美國大型太空設施的所在地，對於華府具有重要戰略意義。

事實上，川普在第一任期內，就曾表示考慮購買格陵蘭，當年被拒絕後，取消前往丹麥進行國是訪問。 如今，他又在自家社群媒體Truth Social發文重提，「為了全世界的國安與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」不過，現任格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）已經斷然拒絕，「我們不會出售，永遠不會。」