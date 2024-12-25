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台積電赴日設廠10年經濟效益　上修至23兆日圓

▲▼台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲圖為台積電熊本廠門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

日本九州經濟調查協會最新推估，伴隨台積電赴熊本設廠，2021年到2030年的10年間將為日本九州地方、山口縣及沖繩縣帶來總計約23兆日圓經濟效益，較去年推估值上修約3兆日圓。

日本讀賣新聞報導，九州經濟調查協會2023年底時推估台積電帶來的10年經濟效益約20兆日圓，這次在加上當地企業的半導體相關投資後，上修約3兆日圓。

這次推估方式跟上次相同，針對1億日圓以上的半導體相關投資，及因為生產活動與就業人口增加對消費帶來的正面效果等進行估算，但不同的是這次加入當地企業獲當地主要地方銀行協助建設新工廠等後，推估經濟效益達到23兆300億日圓，比上次推估的20兆日圓增加約3兆日圓。

以縣為單位來看，台積電赴日投資預估為熊本縣帶來逾13兆日圓的經濟效益，占整體約6成，主要是因為台積電在熊本縣菊陽町建造一廠，明年還將在一廠旁接著興建二廠，加上索尼半導體製造等大型投資案都集中在熊本縣。

另外，索尼半導體生產據點所在的長崎縣，也將產生約2.5兆日圓經濟效益；晶片製造商羅姆半導體集團（Rohm）等工廠所在地的福岡縣，也有約2.1兆日圓經濟效益。佐賀縣與宮崎縣的經濟效益同為逾兆日圓。（譯者：黃名璽）

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