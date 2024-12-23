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METOO後「不知怎麼追女生」？范雲要求性平專業人才入校

立委范雲23日於立法院教文委員會召開「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會。（圖／范雲辦公室提供）

▲立委范雲23日於立法院教文委員會召開「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會。（圖／范雲辦公室提供）

圖文／CTWANT

立委范雲今（23日）於立法院教文委員會召開「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會，邀集性平、教師、家長團體及第一線教師、學生討論性平教育的困境及改革方向。范雲指出，近年網路及校園歧視事件頻傳，也有學生表示在「METOO事件」後不知道怎麼追女生，都顯示仍有很大群學生的經驗未被看見和對話，要求教育部規劃性平專業人才入校教學。

范雲指出，性平教育現有四大困境，包括：「老師不會教」、「老師害怕教」、「教學內容不全面」及「缺乏納入男性經驗」，問題環環相扣，讓校園實施性平教育困難重重。范雲說，根據性別平等教育協會調查，近4成填答老師從未接受過性平課程，多數老師遭遇校方支持不足、授課時間不足問題。目前，范雲已要求教育部推動於師培大學開設性平課程、研議在老師就職前應完成18小時性平教育等措施，然而從頭培訓老師勢必緩不濟急，他也要求教育部規劃性平專業人才入校教學的方案，教育部正在規劃中。

范雲說，在教學內容部分，課綱缺乏許多聯合國要求的核心概念，教育部研發的教材也十分稀少，現有的教學資源更很少聚焦男性成長經驗及需求。范雲說，從近年網路及校園歧視事件頻傳，以及METOO後「不知道怎麼追女生」的聲音，都顯示仍有很大群學生的經驗未被看見和對話。而性平運動的脈絡中，不只關注女性，解構性別框架、回應男性處境，也很重要。

性平教育20年學生倡議連線的學生代表邱奕翔指出，他在接受性平教育時，就曾遭遇老師因家長對課本內容不滿而跳過不教，以及同學在教學生殖器差異時訕笑老師不知如何應對等問題。但從目前匿名平台對女性及同志歧視言論、年輕人覺得性外流是自己愛拍就是要給人看、異性戀男性覺得性平運動是無關甚至對他們不利的等現象，都凸顯進行性平教育的重要。

性別平等教育協會的教師代表翁麗淑說，從第一線教師角度觀察，教材是很大的問題，包含缺乏多元性別認識、男性脆弱情感教育、教科書因市場機制內容過於保守等。而對教師的支持目前也不足，容易讓老師單打獨鬥。

不會教小孩行動聯盟的家長代表諶淑婷說，家長雖然越來越在意性教育，但跟孩子談性還是很不自在，教師容易學生對異性的嘲諷、講性髒話等言行視為「孩子成長的必經過程」，未能給予正確指導。不小盟建議讓考上教師報到前，應事前接受完整性平教育演練。教育單位則應邀集專家，設計完整課程地圖，提供國小六年、國中三年的固定份量、連續內容，甚至向下延伸到幼兒園。

范雲指出，他已經要求國教院進行官方全面性研究，將不同教育階段、不同出版商和不同學科的教科書進行整體檢視檢討，目前已進到調查階段的尾聲，他將持續要求依據研究結果提出教學內容的改善方案。

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