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社會 社會焦點 保障人權

17歲女遭性侵輕生！麥當勞處理7時序曝光　家屬淚問：公道呢？

記者黃翊婷／綜合報導

台北17歲少女在麥當勞打工期間，遭李姓主管以排班權勢性侵，最終走上絕路，該案件引發社會大眾關注。少女的母親控訴麥當勞在女兒離職並提出申訴之後，沒有給予任何交代及慰問；麥當勞方面則公布處理過程的7大時序，表示性侵部分已經進入司法程序，也有提供地檢署調查事證及報告，希望能早日看到判決結果，給被害人及家屬交代。

▲▼ 麥當勞少女 一家五口 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲少女為了幫忙分擔家計去麥當勞打工，卻遭到李姓主管性侵。圖為少女與家人的合照。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧案件經過，少女的母親在Threads發文聲稱，女兒為了幫忙分擔家計，2022年起在麥當勞打工，卻遭到李姓主管以排班權利為由進行性侵，時間長達1年，女兒因為需要工作，選擇隱忍，也不敢告訴家人，結果因此罹患憂鬱症；後來女兒鼓起勇氣離職、報警、向麥當勞申訴，麥當勞雖然火速開除李男，但始終沒有給予任何交代及慰問，女兒遲遲等不到公道，最終選擇走上絕路，「司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

少女的母親24日接受媒體採訪時提到，女兒離世後，麥當勞曾派員提著水果禮盒登門拜訪，還說要祭拜女兒，但因為家中經濟狀況不佳，女兒的後事是花葬，沒有牌位。

▲▼ 母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

▲少女的母親出面控訴，希望有關單位還給女兒公道。（圖／記者黃彥傑攝）

麥當勞方面則公布處理此案的7大時序，強調性侵部分已經進入司法程序，也有提供地檢署調查事證及報告，希望能早日看到判決結果，給被害人及家屬交代，詳細如下：

1、今年2月20日申訴人正式離職。

2、3月3日申訴人向司法機關針對性侵部分報案。3月25日申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。

3、3月26日公司依3月8日勞動部最新實施的《性別平等工作法》，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組。

4、4月9日進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人；申訴人由父母及男友陪同參加調查會議。公司於訪談時，同時獲悉申訴人已於3月3日向司法機關針對性侵報案。（補充說明：雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案。）

5、5月1日調查小組完成調查報告。於5月6日召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分。並於5月7日寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。

6、5月8日公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果。

7、8月7日、9月10日公司回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。

士林地檢署表示，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情，全案調查過程一定秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

勞動部副司長王金蓉也表示，對此案感到相當遺憾，已請台北市政府了解這起案件，事業單位當初在處理過程中是否有依法處理，若經查證確認雇主未依法處理、給予被害人相關心理諮商或法律諮詢協助，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱或負責人姓名。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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