建中校友聚會擺高中妹立牌「一群男舔臉、摟腰」！她喊噁：很低級

▲建中舉行校友30重聚活動，卻爆出物化女性等狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者施怡妏／綜合報導

建中上周末舉辦的校友重聚活動，爆出晚宴菜單物化女性的爭議，更離譜的是，活動會場外面擺著女高中生的立牌，校友們竟然對著立牌舔臉、摟腰，讓不少網友超傻眼直呼「性平還有很長的一段路要走」、「真的噁心而且也不妥當」。

有網友在Dcard發文，建中舉行校友30重聚活動，會場外面擺放多個穿著綠、白、黃色制服的高中女生立牌，「女高中生大多都未成年，一群中年男子對著立牌做出舔臉、摟腰環抱等動作？」

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而且攤開菜單一看，有許多物化女性的菜名，像是「韓國妹子軟綿綿」、「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「小姑若給茶」等。原PO直呼噁，「這些菜單原本都是正常的菜名，網頁上都有證據」。

貼文曝光，網友狂搖頭，「實在不懂，究竟是誰可以把好好的菜單搞成這樣」、「說實話我一個男生看到都覺得噁心」、「想到這些校友們的女兒也差不多這個年紀，就覺得嗯…」「如果很幽默好笑就算了，但這單純就是低俗而已」、「我也是男校畢業的，但我與我的同學也不會開這種玩笑，很低級」、「不說這是建中校友會，我還以為是酒店菜單」、「這些校友的女兒看到不知道作何感想」。

對此，建中指出，活動是校友對於青春時代的回憶，或許開一些玩笑，出發點沒有惡意，但對被開玩笑的對象來說，感受卻不是這樣，心中可能不是那麼舒服；而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前的性平教育，現在新聞出來了，校友得知後也會有反思，也當作一次教育機會。

建中也強調，現在經過政府推動性別平等教育後，大部分都能做到性平，而這次事件也呈現，即使現在台灣已經步入性別平等社會，制度與軟硬體上都做到性別平等，但在部分價值觀或是民眾潛意識，都是需要繼續努力的部分，希望社會各界可以繼續重視、大家繼續努力。