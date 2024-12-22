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把紐約警局當後宮！高階警爆「要求下屬提供性服務」　下場出爐

▲▼紐約市警總警司馬德雷（Jeffrey Maddrey）。（圖／路透）

▲紐約市警總警司馬德雷因被指控性騷擾而辭職。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

紐約市警總警司馬德雷（Jeffrey Maddrey）因被指控要求下屬提供性服務，引發外界對警察內部文化的質疑與調查，而在當地20日晚間辭職。局長提許（Jessica Tisch）21日確認馬德雷的辭職立即生效，標誌著紐約警察局高階警官人事異動的重要轉折點。

據美聯社報導，在紐約警察局擔任行政職務的埃普斯中尉（Quathisha Epps）是率先揭發馬德雷惡行的女性。當地21日，埃普斯向公平就業機會委員會（EEOC）提交投訴，指控馬德雷強迫她「進行非合意性行為，以換取加班機會」。被拒絕後，馬德雷還利用職權，聲稱埃普斯濫用加班時間，對她啟動審查程序，來報復埃普斯。

埃普斯的代表律師桑德斯（Eric Sanders）指出，儘管埃普斯在本周早前主動提交退休申請，但還是被停職停薪，「警方有部分人利用權力謀取私利，導致埃普斯女士遭受嚴重傷害，而她在反抗時，卻因此面臨報復。更可怕的是，這樣的事情已發生了很多年，凸顯紐約警察局內部的系統性失誤，有立即改革的必要。」

紐約警察局的發言人拒絕對此案置評，不過曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）透露，當局已對此展開調查。紐約市長的發言人也表示，紐約市警察局長提許正對轄下警員展開全面審查，以確保沒有高階官員濫用職權。提許特別指出，警方對維護社區安全至關重要，當局接下來將致力於打擊犯罪、提升生活品質，以恢復公眾信任。

事實上，這並不是馬德雷首次被指控性騷擾。據悉，他還被控長期性騷擾另一名女警官沃爾斯（Gabrielle Walls），出格行為包括不當親吻及權勢性交。此外，一名前女警也自稱被馬德雷強迫維持多年的婚外情，但相關案件已於上月被州法官駁回。目前，曼哈頓地區檢察官正對馬德雷的所有指控展開調查。

馬德雷自1991年加入警察部隊以來，職業生涯已維持超過30年，並曾擔任多個高階職位。雖然他的辭職被視為紐約警察局內部文化改革的起點，但多起高層性騷擾案件仍揭示了相關部門對內部不當行為的長期縱容與制度缺陷。警方聲明指出，馬德雷辭職後，其總警司一職暫時將交由巡邏長切爾（John Chell）代理。

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