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性騷受害人爆被問「怎麼證明」　台大婦產部主任4點聲明駁斥

▲▼台大醫院外觀，台大醫院大門。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台大醫院。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院知名不孕症權威C教授遭媒體踢爆涉性騷案，且去年12月就有6名受害人向醫院檢舉，台大醫院性平會已裁決，但近期又爆出婦產部主任楊政憲對受害人說「孤男寡女共處一室，要怎麼證明？」造成二度傷害。對此，楊政憲今發出4點聲明澄清。

針對相關言論，楊政憲透過聲明指出，在獲悉C教授疑似對被害人進行性騷擾一事後，為保護被害人並協助其保全相關證據，僅私下詢問其是否尚有其他人證或物證可以證明？絕無報導中所述向被害人表示「孤男寡女共處一室，要怎麼證明？」一事。

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楊政憲接著提到，本人於去（112）年8月1日起接任婦產部主任，而C教授遭指控性騷擾之時間，均在其擔任婦產部主任期間，當時本人尚未接任部主任，既不知C醫師有上述行為，對於本部之行政事項或C醫師之行為監督，亦非本人之權責；本人係直至今年4月15日接獲約談通知，要求於同年月17日召開之本醫院性騷擾防治及申訴處理委員會會議出席，始得悉C教授遭指控性騷擾乙事，且經該委員會成員告知本件究責相關事宜，將由該委員會全權處理。

另外，依性騷擾防治法第10條規定，因職務或業務知悉或持有被害人身分資訊者，除法律另有規定外，應予保密。行政機關及司法機關公示文書不得揭露足資識別身分的資訊。有關性騷擾被害人資訊，本屬依法應保密的事項，如非參與相關調查者，根本無從知悉，近日卻疑遭有心人士，為達個人特定目的，擅自對外洩漏非內部人員無從得悉而足資識別被害人身分及未經調查證實的不實資訊，疑涉洩密罪嫌，建請相關單位本於職權依法調查告發，以免被害人遭受二次傷害。

楊政憲強調，此案已進入調查程序，為維護相關人員的名譽及隱私，請勿再以訛傳訛，靜待相關調查結果，特予澄清，以正視聽。

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