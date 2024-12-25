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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聽聞「許智傑提告」5關鍵字　黃國昌狂笑不止：那天晚上7點多在哪？

記者袁茵／台北報導

立院20日通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨號召青鳥在外抗議；但民眾黨團總召黃國昌還原投票過程，綠多2人就可贏藍，但綠委許智傑、邱志偉卻跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，許智傑25日針對此提告。黃國昌25日聽到「許智傑提告」這5個關鍵字就開始大笑，要對方不要混淆視聽，「晚上7時多到8時多人在哪裡、有沒有中離？」

▲▼民眾黨團 召開 恐怖衛福部 二度霸凌 幫兇現形 記者會 黃國昌 陳昭姿 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿25日上午召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，會後接受媒體訪問。針對許智傑一早跑到北院提告黃國昌，並說若黃願意道歉就撤告？只見黃國昌一聽到「許智傑提告」關鍵字，就立刻哈哈大笑起來，完全憋不住笑意。

黃國昌表示，「我昨晚就發文了，惡意誣告無法遮醜，我說的都是事實，請問許智傑要提告什麼？」之前跟許智傑採取相同行動想遮醜的人，包括前桃園市長鄭文燦、前雲林縣長蘇治芬、前立委陳明文等民進黨「前輩」，透過濫訴誣告的下場，就是被認證。

黃國昌提及，許智傑不要迴避問題，如果現在媒體還在場，可以直接詢問「你那天晚上有沒有中離，跑去參加吳乃仁的聚會？」

而媒體則補充道，許智傑稱從頭到尾、晚上9時多都在場。黃國昌直言「等一下，他不要混淆視聽，他9點多都在場，從頭到尾都沒離開？那就直接問他，晚上7時多到8時多人在哪裡？人有沒有中離？有沒有跑去一個地方，且吳乃仁也有參加？請他先回這個問題就好，不要迴避」。

黃國昌強調，還有一個證人可以證明，因為除了許智傑以外，邱志偉也有去聚餐，「說清楚講明白，不要想用混的，我掌握的資訊非常具體、非常清楚，跑去那個地方幹嘛？主人是誰？吳乃仁是不是有去？有沒有搭立法院公務車去？」

黃國昌酸說，這2人看到吳乃仁，有沒有說「乃公你害我們國家損失1億多元，到現在都沒賠完」等話，幫立法院執行公務，要吳乃仁趕快還錢出來？許智傑、邱志偉是為了執行「天大地大宇宙大的事情」，所以才跑去跟吳乃仁聚會嗎？還敢說沒去，膽子這麼大喔？

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