劉靜怡罵綠被封殺　律師嘆悲哀：這國家容不下講真話批判的聲音

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨團總召柯建銘24日祭出黨紀，稱投給提名人劉靜怡就開除黨籍，最終導致劉獲得民進黨51席立委的反對票。對此，律師吳俊達表示，「大法官的權力行使，本來就不應該迎合任何政黨」。

柯建銘24日表示，劉靜怡一路罵民進黨，被提名、審查時一樣罵，甚至羞辱立委王義川。對於對劉靜怡投下反對票，今天也祭出黨紀，就是投給劉靜怡要開除黨籍，且這也是黨團開會一致的結論。

對此，律師吳俊達表示，「不論能否成為大法官，在台灣法律圈中，能做到直言不諱的劉靜怡，就是令人敬佩。這個國家社會容不下講真話批判的任何聲音，真是悲哀。大法官的權力行使，本來就不應該迎合任何政黨」。

不論能否成為大法官，在台灣法律圈中，能做到直言不諱的劉靜怡，就是令人敬佩。 這個國家社會容不下講真話批判的任何聲音，真是悲哀。???? 大法官的權力行使，本來就不應該迎合任何政黨！???? 由吳俊達發佈於 2024年12月24日 星期二

此外，曾因「卡管案」被劉靜怡猛打的管中閔，也在得知此事後發文連說3次「大快人心」。劉靜怡則分享學者管中祥的發文「劉靜怡仍然是劉靜怡，仍然是我敬重的劉靜怡」，表示「這是我唯一在乎的管先生」。

台北市議員侯漢廷表示，柯建銘公開說明封殺劉靜怡的原因，就是「她一路罵民進黨」，感嘆「必須要當民進黨的狗，才有資格當大法官」，反觀國民黨的反對理由則是無專業、支持廢死、私德問題等，其中沒有因為罵國民黨而否決，「這是大法官，還是犬法官？」「不論是大法官、法官、檢察官，司法聽從民進黨，就能一路高升。聽從執政黨的司法，沒有制衡沒有權力分立，算哪門子的民主？」

▼民進黨團總召柯建銘（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

