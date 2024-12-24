財經網美「民進黨本就可被辱罵」：不該因此封殺劉靜怡

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席立委卻對被提名人劉靜怡投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，今天祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。對此，財經網美胡采蘋表示，「本來民進黨就可以被辱罵，也被辱罵了很多年，這不應該作為否定她擔任大法官的理由。」

胡采蘋24日在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，劉靜怡的法學素養絕對是有資格在大法官這樣的位置上被討論，「這些年劉靜怡已然變成劉大砲，和當初我認識她時有很大不同了，公然羞辱她應該也沒多少人會幫她說話，就連管中閔都說今天是大快人心，然而今天的事情卻是管中閔最討厭的民進黨團的作為。」

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）



胡采蘋說，她起初看到提名人選時很驚訝賴清德總統會這樣提，本以為是黨內商量過，要和民眾黨交換名單才提，但從今天的結果來看，顯然不是這樣。

胡采蘋認為，今日對劉靜怡的否決，用「因為她辱罵民進黨」為由，這是不恰當的，本來民進黨就可以被辱罵，也被辱罵了很多年，這不應該作為否定她擔任大法官的理由。

胡采蘋表示，劉靜怡是否適任，應該以她的法學主張為依據，才能說服大眾。然而一旦動氣，以情緒性的理由去否決，道理就不在我方了。