內幕曝光！美艦險擊落第2架自家戰機　僅距30公尺

▲美艦擊落一架自家F/A-18超級大黃蜂戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍一架F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海上空遭自家艦艇誤擊，機上2名飛行員彈射逃生。但根據最新曝光的內幕，當時空中其實還有另一架F/A-18超級大黃蜂戰機，距離僅100英尺（約30公尺），險遭擊落。

紐約郵報、福斯新聞等報導，美軍事發當下正在紅海執行針對葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）的任務，兩架F/A-18超級大黃蜂戰機飛越飛彈巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）上方，但在此之際，蓋茨堡號發射地對空飛彈。已知當時蓋茨堡號不只發射一枚飛彈。

▲當時蓋茨堡號不只發射一枚飛彈。（圖／路透）

其中一架F/A-18超級大黃蜂戰機遭擊落，機上2名飛行員彈射逃生，另外一架戰機則是採取閃避動作躲開飛彈，後來順利降落在杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman，CVN-75）上。知情人士透露，第二架戰機差一點就被擊落，大約只差100英尺（30公尺），「巡洋艦（蓋茨堡號）差點擊落兩架自家戰機」。

據信美國海軍正在調查其中一枚SM-2飛彈是否意外鎖定第二架戰機，以及當時蓋茨堡號當時是否關閉導引系統。相關消息尚未獲得五角大廈證實。

美軍戰機過去這段時間支援美國鎖定葉門反抗軍青年運動的空襲行動。美軍中央司令部先前表示，在葉門時間12月21日，美軍發動精準空襲，目標鎖定飛彈儲存據點及指揮控制中心。

商業內幕先前指出，超級大黃蜂是一款超音速雙引擎戰機，製造成本不斷上漲，最近一批超級大黃蜂戰機每台要價5570萬美元（約新台幣18億元）。