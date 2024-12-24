以色列首度承認「暗殺哈瑪斯領袖」　防長放話也對葉門下手

▲卡茲在演講中首次公開承認，以色列暗殺了哈瑪斯前領袖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）23日「首次」公開承認，該國7月在伊朗暗殺哈瑪斯前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

卡茲在國防部紀念晚會上表示，演講一開始，他要向葉門反抗軍胡賽運動（Houthi）傳遞明確訊息，「以色列將破壞他們的戰略基礎設施，斬首他們的領袖，正如我們在德黑蘭、加薩與黎巴嫩，對哈尼雅、辛瓦（Yahya Sinwar）及（真主黨領袖）納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）所做的那樣。我們將在荷台達（Hodeidah）和沙那（Sana'a）這麼做。」

▲哈尼雅在德黑蘭遇刺身亡，震驚國際。（圖／路透）



去年10月7日，哈瑪斯對以色列發動越境突襲，引發雙方數十年衝突的最新流血事件，並且逐漸演變為加薩戰爭，至今依然未歇。一年多來，獲伊朗支持的胡賽運動持續攻擊紅海商船，試圖對以色列實施海上封鎖、聲援巴勒斯坦人。與此同時，以色列也與黎巴嫩真主黨爆發衝突，跟宿敵伊朗的緊張關係進一步升級。

哈尼雅原本長期流亡卡達，在加薩戰爭爆發之後，一直擔任哈瑪斯的外交發言人，持續參加國際斡旋的間接會談，試圖達成停火協議，直到今年7月底在德黑蘭被暗殺身亡。當時，伊朗當局就指控以色列犯案，但以色列沒有直接聲稱對此負責。

幾個月後，在加薩的以軍也殺害了他的繼任者、10月7日攻擊的策畫者辛瓦。