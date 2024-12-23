快訊／南韓陸軍部隊「突然爆炸」！　3人當場遭炸傷

▲南韓一處陸軍部隊稍早傳出爆炸。（示意圖／路透）
記者羅翊宬／編譯
南韓慶尚南道金海市一處陸軍部隊，稍早於今（23）日上午傳出爆炸，現場3人當場受傷。
根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，位於慶尚南道金海市進禮面的陸軍第52軍需支援團，稍早於23日上午9時27分（台灣時間上午8時27分）傳出爆炸，爆炸當時正在進行危險物質儲存槽竣工檢查，導致3名一般民眾燒燙傷，緊急送往醫院治療，3人生命並無大礙。
至於軍人則未因此受傷。
警消已前往現場，釐清最新災情與爆炸原因。
▲南韓一處陸軍部隊稍早傳出爆炸。（示意圖／路透）
記者羅翊宬／編譯
南韓慶尚南道金海市一處陸軍部隊，稍早於今（23）日上午傳出爆炸，現場3人當場受傷。
根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，位於慶尚南道金海市進禮面的陸軍第52軍需支援團，稍早於23日上午9時27分（台灣時間上午8時27分）傳出爆炸，爆炸當時正在進行危險物質儲存槽竣工檢查，導致3名一般民眾燒燙傷，緊急送往醫院治療，3人生命並無大礙。
至於軍人則未因此受傷。
警消已前往現場，釐清最新災情與爆炸原因。
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