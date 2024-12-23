快訊／南韓陸軍部隊「突然爆炸」！　3人當場遭炸傷

美國總統當選人川普即將於明年1月20日就職，為此他於當地時間22日公布國防部2名高層的人選，其中負責制定國防政策的次長將由前國防部副助理部長柯柏吉擔任。柯柏吉被視為對中鷹派，認為如今面臨中國加強軍事威脅的同時，身為美國盟友的日本、南韓、台灣應該提高軍費，否則就別指望美國協防。