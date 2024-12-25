　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

▲▼中國推出的高功率微波武器「颶風3000」，可在3公里範圍內瞬間「烤焦」無人機或無人機群。（圖／翻攝自搜狐軍事）

▲中國推出的高功率微波武器「颶風3000」。（圖／翻攝自搜狐軍事）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭向全球揭示了無人機的重要性，也因此2024年珠海航展中反無人機系統更加受到關注。大陸推出首次亮相的高功率微波武器「颶風3000」被視為熱門的黑科技武器之一，其工作原理就類似家用微波爐，可在3公里範圍內瞬間「烤焦」無人機或無人機群，甚至可做到發現即鎖定、鎖定即摧毀的打擊效果。

這款透過發射高功率微波波束實施電波攻擊的「颶風3000」是由中國兵器裝備集團所研製，可單車獨立或多車協同接入空防體系作戰，也可配屬主戰型武器系統使用。該裝備目標探測距離6公里，光電跟蹤距離4公里，對3公里外看起來和蚊子差不多大小的微小型無人機都能精準捕捉。

《中國青年報》報導，颶風3000的工作原理就類似於家用微波爐。中國兵器裝備專家鄭旭陽指出，微波爐只是用來加熱食物，作用距離只是微波爐內前後左右30厘米（公分）的範圍，而微波武器是用來加熱3公里高空的無人機或者無人機集群，加熱距離是微波爐的1萬倍，其發射出的高功率波束，就好比以光速般射出成千上萬個微波爐，瞬間到達3公里高空的無人機或無人機集群旁邊，並把它們通通裝進去，燒毀電子元器件、控制單元，進而實現對目標的毀傷。

▼俄烏戰爭向全球揭示無人機在現代戰爭扮演的重要性。圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（圖／路透）

▲▼一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（圖／路透）

報導強調，這種高功率微波武器打擊速度高，傳播速度接近光速，一旦鎖定目標，高功率波束就會以光速射向目標，實現秒級摧毀，不給對手任何喘息機會。此外，面對無人機該裝備既能逐個擊破，也能大面積進行毀傷，同時更可以扛住無人機集群的飽和式攻擊，「就像升起一頂3公里半徑的半球形蚊帳，讓官兵們不再擔心無人機襲擾。」

值得注意的是，颶風3000不受傳統載彈量的限制，只要有電就可發射，這讓這款武器擁有無限的彈藥可持續作戰，也因為不消耗彈藥，消耗的原料為燃油，所以使用成本相當低。由於這款微波武器把探測、跟蹤、打擊、能源等作戰工具都在單車上運作，非常適用於野戰防空和城市作戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布　2導火線分房睡8年
網紅奈奈子當富商小三！正宮踢爆：組後宮「4女侍1夫」泡湯
六月認錯：我以為我不愛李易了　離婚協議曝光
把握聖誕節好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝
美股迎聖誕行情漲390點！特斯拉狂噴逾7%　台積電ADR反挫

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

開發逾240套模擬系統　中科院：完整國內產業供應鏈

中國海軍815型偵察艦「玉衡星號」進入東海　通過沖繩、宮古島之間

美軍核潛艦「德州號」重返戰備狀態！6個月大修測試完成

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

【請原地出道】原住民歌手飆唱周杰倫金曲 完美合音聽完起雞皮了

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

開發逾240套模擬系統　中科院：完整國內產業供應鏈

中國海軍815型偵察艦「玉衡星號」進入東海　通過沖繩、宮古島之間

美軍核潛艦「德州號」重返戰備狀態！6個月大修測試完成

政大「性別友善廁所」2度爆偷拍！學生拒上　求救鈴根本不響

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

女生喜歡割包皮男生　醫揭6原因：更香

俄羅斯貨輪引擎室爆炸！　地中海船難2人仍失蹤

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

這樣洗農藥不殘留！草莓正確清洗「5步驟」　清洗時保留蒂頭

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

一路冷到年底！　挑戰強烈冷氣團

「耶誕老人」合歡山武嶺亭舉牌：老闆叫我來打廣告　千人笑翻

兒福聯盟大叔性騷嫩妹！跟蹤到住處逼上車　主管竟反讚「貼心」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

軍武熱門新聞

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

微波武器3公里內烤焦無人機蜂群

中科院模擬系統已開發逾240套

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

30天免維修、修正　美軍無人艦隊快成型

中國最神秘特種部隊「龍焱」揭密

首艘054B導彈護衛艦入列戰南海

杜魯門號航母打擊群穿過蘇伊士運河

「地表最強戰車」強在哪？M1A2T可增敵軍登陸難度

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

步兵302旅手榴彈實彈投擲

運-20B最大航程輕鬆破8000公里

北約3國聯合軍演　F-16、F-35出陣

更多熱門

相關新聞

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

烏克蘭軍事網站《Defence Blog》22日刊出一篇名為「中國大量訂購自殺式無人機」的文章，引起外界熱議。文章提到，無人機製造商保利科技接到官方一份採購100萬架「神風特攻式無人機（自殺式無人機）」，將於2026年交付，同時，這份「超級訂單」壟斷其公司所有產能，被迫拒絕其他客戶的訂單以滿足需求。

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決烏147戰俘

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決烏147戰俘

關鍵字：

颶風3000微波武器反無人機無人機群大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

獨／逼國中女學生開房間　狼教練長相首曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麥當勞少女生前遭「二度詐騙」騙走9萬！

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕老人來了！22:41飛越台灣上空

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

周杰倫平安夜「又合體山下智久」！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

新莊驚傳槍響！她被按喇叭搖車窗開4槍

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心

小S一家人過聖誕節「連大女兒都回國了」

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面