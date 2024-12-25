瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

▲中國推出的高功率微波武器「颶風3000」。（圖／翻攝自搜狐軍事）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭向全球揭示了無人機的重要性，也因此2024年珠海航展中反無人機系統更加受到關注。大陸推出首次亮相的高功率微波武器「颶風3000」被視為熱門的黑科技武器之一，其工作原理就類似家用微波爐，可在3公里範圍內瞬間「烤焦」無人機或無人機群，甚至可做到發現即鎖定、鎖定即摧毀的打擊效果。

這款透過發射高功率微波波束實施電波攻擊的「颶風3000」是由中國兵器裝備集團所研製，可單車獨立或多車協同接入空防體系作戰，也可配屬主戰型武器系統使用。該裝備目標探測距離6公里，光電跟蹤距離4公里，對3公里外看起來和蚊子差不多大小的微小型無人機都能精準捕捉。

《中國青年報》報導，颶風3000的工作原理就類似於家用微波爐。中國兵器裝備專家鄭旭陽指出，微波爐只是用來加熱食物，作用距離只是微波爐內前後左右30厘米（公分）的範圍，而微波武器是用來加熱3公里高空的無人機或者無人機集群，加熱距離是微波爐的1萬倍，其發射出的高功率波束，就好比以光速般射出成千上萬個微波爐，瞬間到達3公里高空的無人機或無人機集群旁邊，並把它們通通裝進去，燒毀電子元器件、控制單元，進而實現對目標的毀傷。

▼俄烏戰爭向全球揭示無人機在現代戰爭扮演的重要性。圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（圖／路透）

報導強調，這種高功率微波武器打擊速度高，傳播速度接近光速，一旦鎖定目標，高功率波束就會以光速射向目標，實現秒級摧毀，不給對手任何喘息機會。此外，面對無人機該裝備既能逐個擊破，也能大面積進行毀傷，同時更可以扛住無人機集群的飽和式攻擊，「就像升起一頂3公里半徑的半球形蚊帳，讓官兵們不再擔心無人機襲擾。」

值得注意的是，颶風3000不受傳統載彈量的限制，只要有電就可發射，這讓這款武器擁有無限的彈藥可持續作戰，也因為不消耗彈藥，消耗的原料為燃油，所以使用成本相當低。由於這款微波武器把探測、跟蹤、打擊、能源等作戰工具都在單車上運作，非常適用於野戰防空和城市作戰。