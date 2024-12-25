台男當「詐騙車手」騙取黃金　遭日本警方逮捕！受高額打工廣告誘惑

▲2名台灣男子前往日本當車手，參與「暗黑打工」犯罪，遭到日本警方逮捕。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來日本盛行一種被稱為「暗黑打工」（非法打工，闇バイト）的犯罪模式，主嫌經常在網路社群媒體發文應徵實際執行犯罪的人員，並透過隱匿性極高的通訊軟體下達指令，要求前往某民宅行搶、向某人詐欺。不過，最近日本警方發現，犯罪集團已將招募範圍擴展至海外，多名參與犯罪的台灣年輕人遭到逮捕。

今年以來日本首都圈發生多起因「暗黑打工」而起的強盜案件，甚至有受害者遭到闖入民宅內的強盜殺害身亡，因此日本政府與警方加強關注類似犯罪，積極揪出幕後透過社群媒體與通訊軟體下達指示的主謀，而政府與警方更透過新聞媒體向年輕人積極宣導，切勿輕信網路上報酬極高、待遇極不合理的應徵貼文。

根據日媒《朝日新聞》，隨著政府與警方向日本國內民眾積極宣導後，實際執行犯罪內容的「車手」招募範圍似乎有擴大至海外的趨勢。警視廳野方警察署（東京都中野區）透露，本月7日以詐欺未遂等嫌疑，逮捕2名來自台灣、年約20歲與39歲的男子，20歲男子在被警方逮捕的前3天抵達日本。

野方警察署表示，遭到逮捕的2名台灣男子，本月3至7日涉嫌向居住在東京都中野區的一名70歲老翁詐欺，2名台灣男子抵達日本後冒充警察身分，在電話中向該名受害老翁聲稱，「您的手機遭到詐欺活動盜用，因此已經簽發逮捕令」、「您必須將購買的金塊轉交給國稅局」。

該名老翁確實曾購買7公斤重、價值約9000萬日圓（約新台幣1872萬元）的黃金。不過，該名老翁在接到電話後察覺出異常，因此撥打110向警方報案，才讓這起由台灣人參與的犯案東窗事發。

警方指出，2名台灣男子今年10月底在社群媒體FB上看到一則應徵廣告，內容寫道「想做輕鬆且能賺取快錢的工作嗎」，於是在點擊廣告後連結至隱匿程度高的對話軟體Telegram，將對方加為好友，雙方開始聯繫，而對方則再度透過母語（中文）宣稱「可以在國外從事能夠快速賺大錢的工作」，要求台灣男子提供電話號碼與姓名。

經過1個月後，對方向台灣男子傳送訊息表示，「將會支付大筆報酬，至於具體的金額為何，則會在工作結束後（說明）」。之後，對方又聲稱，「等到有新工作進來，將會主動聯繫」，要求台灣男子在另行安裝指定的對話軟體後靜候佳音。

又經過1個月的漫長等待，對方終於在12月3日要求台灣男子前往日本，不過並未多作說明。在此之際，居住在東京都中野區的70歲男子接到來電，對方冒充警察身分，並用日語溝通。

台灣男子隔天持短期簽證抵達日本，案發當天與另一名39歲男子會和，在70歲老翁住處門口等候，按照指令領取裝有金塊的袋子。兩人向警方供稱，他們並不知道袋子的內容物，他們分別負責收款、把風。

據悉，近年來前往日本參與詐欺犯罪的台灣民眾被警方逮捕的案例不斷增加。今年9月，東京都練馬區石神警察署破獲一起案件，3名台灣男女透過電話向京都一名老翁詐取價值1億1500萬日圓（約新台幣2600萬元）的黃金條塊，3人冒充警察身分，以發布逮捕令作為要脅，要求購買8.5公斤的黃金。

12月11日，一名台灣19歲男子涉嫌使用特殊詐欺獲取的金融卡，從東京都新宿區ATM提領現金196萬日圓，而遭到池袋警察署逮捕。男子表示，他透過Telegram與一名人士聯繫，對方先是邀請前往日本遊玩、協助工作，同時又要求提供護照照片、地址，威脅「若拒絕前往日本，就會向您母親施暴」。