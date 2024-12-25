痛批美支持對台軍事　陸人大外事委：不容挑戰！台灣問題是紅線

記者任以芳／綜合報導

▲大陸全國人大外事委員會發言人許東痛批美國在「台灣問題」上，不要越過中美紅線。（圖／CFP）

針對美方將「2025財年國防授權法案」簽署成法，大陸全國人大外事委員會發言人許東今（25）日發表談話首先表示不反與反對，認為該法案涉華消極條款是渲染「中國威脅」，並且強調「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方紅線，不容挑戰。」

許東指出，美國國會參眾兩院通「2025財年國防授權法案」，由總統簽署成法。該法案涉華消極條款繼續渲染「中國威脅」，鼓譟對台軍事支持，打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，粗暴干涉中國內政，損害中方主權安全發展利益。「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

許東表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。

許東稱，中美關係穩定健康可持續發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美兩個大國難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方紅線，不容挑戰。

許東強調，我們強烈敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核心利益問題上一錯再錯。中方將依法採取必要措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益。

大陸國台辦今舉行李行發佈會，發言人陳斌華也回應，敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，立即停止武裝台灣。

陳斌華指出，「正告民進黨當局，無論怎麼勾連外部勢力，買再多美國武器，都阻擋不了中國統一的歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」