少女遭主管性侵1年　「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

▲原PO收到回信。（圖，下同／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生。整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光。台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警也已經展開調查。有男網友寫信至美國麥當勞客服，希望替少女伸張正義，但客服卻回應「請跟本地麥當勞聯絡」。

網友「911jason911」在Threads發文，上傳了3張美國麥當勞客服回覆的email截圖。美國麥當勞服務部門員工馬克‧喬伊（Mark Joy）回覆，首先感謝原PO抽出時間聯繫，「對於您最近在我們台灣一家餐廳的經歷，我深表歉意」。

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喬伊強調，麥當勞在全球每一家餐廳，都致力於提供100％的客戶滿意度，並採取了多項培訓及營運措施，「然而，從您的電子郵件來看，我們似乎讓您失望了」。

喬伊表示，麥當勞設有國際辦事處，負責其他國家的運作，並附上了台灣辦事處的網址，請原PO自行連絡。原PO無奈地表示，「投訴美國的麥當勞沒用，叫你在本地麥當勞反映」。

貼文曝光，有網友指出，「台灣麥當勞早就跟母公司無關了，現在是本土企業在經營，買商標使用權而已」、「美國麥當勞原本在台灣是美商有分公司，2015年撤資出售代理權，仰德集團成為代理商，買下20年而已」。

但不少網友不放棄，找出麥當勞CEO的email，或是在Threads上標註麥當勞，希望美國總公司能夠幫忙，「不如就英文轉發起來tag總公司帳號」、「直接寫信給CEO」、「品牌授權合約一定有傷害商譽的違約條款，不是授權就可以亂搞，鬧大的話總部還是可以依約處理，甚至違約賠錢的」。

本文獲得網友「＠911jason911」授權轉載。

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