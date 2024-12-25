國際火線／大法師治國？南韓總統迷信有如驚悚劇！

▲南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希。（圖／CFP）

記者朱錦華／特稿

南韓爆發「戒嚴之亂」後，總統尹錫悅及第一夫人金建希都被爆出接受過好幾位「法師」的建議，做出許多被認為是迷信的作為。事實上翻開韓國歷史，歷任大統領裡，如朴正熙、全斗煥、金大中、朴槿惠到今日的尹錫悅，都做過許多涉及聽信法師指示的作為(當中包括占卜、遷祖墳等) 。為什麼這些大統領都如此迷信？

朝鮮半島是一處地緣政治上的悲情之地，夾在中國與日本兩大國之間掙扎求存。隋、唐時都曾經遠征高麗；明、清都強迫朝鮮稱臣。日本更是兩度入侵朝鮮，最後甚至讓朝鮮半島淪為殖民地。

▲南韓薩滿教巫師李慶賢接受採訪，神堂裡面擺放著各種佛像。（圖／路透)

韓國的宗教十分龐雜，除了傳統的佛教、基督教之外，還有許多新興教派和民間信仰：薩滿教。每當人們在逆境中徬徨無助、或者對重大困惑渴望得到解答時，往往會祈求超自然力量的幫助；就算是位高權重的人也不例外。但是正宗的教派對信徒們這些祈求很難實質上提供讓他們滿意的解答或有效的解決方法。

反之，一些新興教派、「救世神棍」或是傳統的薩滿，卻敢於提供解決之道。儘管他們很可能是在「詐騙」，但只要有一、兩件被他們「矇到」，很可能從此就讓信徒們深信不疑。這種故事多了，許多時候民間對重大新聞事件就會摻進數不清的、繪聲影繪影的「都市傳說」。當中，最驚悚的莫過於發生在2014年4月16日、造成304名乘客和船員罹難的「世越號沈船事件」。

▲「世越號沈船事件」的真相可能永遠成謎。(圖／達志影像／美聯社)

韓國《中央日報》曾報導，當時的總統朴槿惠在發表悼念「世越號」罹難者的演構稿，曾被她的閨蜜崔順實修改過，講稿中先後提到「銘記孩子們高貴的犧牲」、「我們知道，孩子們的犧牲會創造大韓民國重生機會」。這些話語讓不少人不寒而慄，懷疑當中藏著不單純的邪教暗示。

朴槿惠因「閨蜜門」事件遭調查和彈劾後，她跟崔順實一家人的關係被「起底」。朴槿惠的母親陸修英在1974年遇刺、父親朴正熙在1979年遇刺，讓變成孤女、精神遭受重創的她，成了崔太敏、崔順實父女操操縱的木偶。

▲南韓前大統領朴槿惠。(圖／達志影像／美聯社)

崔太敏是創立「永世教」的教主。他自稱「受到陸修英託夢囑付，要照顧朴槿惠」。從此，朴槿惠身心都受到崔太敏的控制。崔太敏甚至說過：「我跟朴槿惠是精神上的夫妻」！2007年，「維基解密」公開了一則美國駐韓大使館的咨文，指有謠言稱「崔太敏已經完全控制朴槿惠的身體與靈魂，他的孩子因此獲得巨大財富。」

崔太敏在1994年去世。巧的是，「世越號」悲劇發生當天，正好是他去世20周年的忌日。由於「永世教」裡有「全身浸入水中，能夠獲得淨化」的說法，因此引爆「世越號」事件是當時政府暗中操作的「活人獻祭」的驚悚說法。不過此一說法查不出證據，最後不了了之。

父親離世後，崔順實以「崔太敏的宗教繼承人身分」繼續操縱朴槿惠。甚至朴槿惠當上總統後亦是如此，崔順實有如「地下總統」。直到「閨蜜門」事件爆發後，此一「法師治國」的荒謬醜聞才終於曝光。