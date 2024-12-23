南韓戒嚴當晚　第一夫人金建希「進廠維修」！在整形外科待3小時

▲南韓第一夫人金建希，疑似戒嚴當晚前往整形診所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急宣布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會。在此之際，南韓總統夫人金建希卻行蹤成謎，政壇將焦點集中在尹錫悅與協助策畫戒嚴的時任國防部長金龍顯。在野黨國會議員接獲爆料，指出其實當晚早在戒嚴宣布的3個小時以前，金建希前往首爾市江南區的整型診所。

根據韓媒《中央日報》，共同民主黨國會議員張耿態今（23）日在國會召開記者會，表示10天以前接到民眾舉報金建希在戒嚴當天的行蹤，在經過釐清消息真偽的程序以後，才決定對外公開，「從舉報內容來看，金建希3日晚間6時25分至9時30分，整整3個小時都停留在位於首爾市江南區的XXX整型診所。」

尹錫悅約在3日晚間10時30分左右透過電視演說發布戒嚴，然而金建希在一個小時以前，便於9時25分離開整形診所。對此，張耿態懷疑，身為民間人士（一般民眾）的金建希，其實早就知道丈夫尹錫悅會在當晚宣布戒嚴。

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／VCG）

張耿態透露，「金建希搭乘Kia Carnival Hi Limousine禮車，前往位於首爾地鐵新沙站4號出口的XXX整形外科診所大樓停車場，接著前往位在5樓的診所。之後，警護處5名職員前來取走醫院出入車輛名簿。」

張耿態爆料，「該整形外科診所的院長，其實從2022年7月起便受聘為總統夫婦顧問醫師。去年11月，尹錫悅、金建希夫婦前往法國巴黎為世博在釜山進行宣傳時，該名整形外科診所院長便陪同金建希造訪路易威登藝術基金會。」

張耿態質疑，「其實金建希可以將院長召至總統辦公室或是總統官邸進行手術，然而為何當天（3日）卻直接由本人造訪位於江南的診所？究竟是什麼原因，才會讓金建希不敢把院長叫來官邸？且平常的時候，經常是院長親自出門為金建希治療，為何戒嚴當天是金建希前往診所？」

另外，張耿態也指出疑點，究竟尹錫悅、時任國防部長金龍顯前往安全屋討論戒嚴實施計畫時，金建希有無在場？還是金建希人已經待在整形診所？