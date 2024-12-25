多次拒絕應訊！南韓總統夫妻「首度曝光」　宅在官邸參加聖誕禮拜

▲南韓總統尹錫悅、金建希夫婦24日下午待在官邸內進行聖誕禮拜。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，最終遭到國會通過彈劾。然而，尹錫悅不僅多次拒收法庭通知文件，也2度拒絕回應搜查單位的傳喚要求。在平安夜這天，他和妻子金建希待在官邸內進行禮拜。

根據韓媒《News1》，南韓執政黨國民力量人士今（25）日透露，尹錫悅、金建希夫婦昨（25）日下午待在總統官邸內，找來了首爾市某教會的牧師進行聖誕禮拜，包括牧師、長老、聖徒在內等10多人前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

南韓總統辦公室關係人士表示，「據我所知，昨天（24日）下午總統夫婦與聖徒們在官邸進行簡單的聖誕禮拜。不過，這群訪客究竟來自哪個教會，目前無從得知。」

報導指出，原本尹錫悅夫婦計畫在聖誕節前往位於首爾市城北區的靈巖教會參加聖誕禮拜，但受到戒嚴事態與國會通過彈劾案等影響，只好改在總統官邸內進行禮拜。

據悉，尹錫悅童年時定居在首爾市城北區普門洞，從國小1年級至國中1年級，經常定期前往靈巖教會。2022年就職總統時，尹錫悅也曾在該年前往靈巖教會進行聖誕禮拜。去年10月29日，為了悼念梨泰院踩踏悲劇1周年，尹錫悅也曾造訪該教會。

自從國會14日通過彈劾訴追案後，尹錫悅便待在官邸內閉門不出，全面應對憲法裁判所（憲法法庭）的彈劾審判。高位公職者犯罪搜查處（公搜處）第2度傳喚尹錫悅，要求25日上午10時必須前往京畿道果川市的公搜處辦公室接受調查，不過尹錫悅卻始終未現身。

對此，由公搜處等3大單位所組成的「合作搜查本部」考慮，一旦尹錫悅不回應傳喚要求，最快將於明（26）日決定是否執行第3度傳喚、亦或聲請緊急逮捕。