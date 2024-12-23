南韓警曝光戒嚴手冊！逮捕國會政客、媒體人　疑涉外患罪挑釁北韓

▲前南韓情報司令官盧尚元，因為涉嫌性騷擾而遭強制退伍。（圖／翻攝自朝鮮日報）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會，準備逮捕主要政治人物。其中，前情報司令官盧尚元更參與戒嚴執行計畫的決策過程，與多名軍官在知名連鎖速食店討論。警方扣押搜索住處後，發現盧在手冊寫出封鎖國會和逮捕名單，包括政治人物、媒體人、工會，且企圖煽動北韓（朝鮮）發動挑釁。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，警察廳國家搜查本部關係人士今（23）日向現場記者透露，當警方前往盧尚元位於京畿道的住處兼算命鋪「童子菩薩」時，搜到一本盧尚元持有的筆記本，上面寫著尹錫悅政府在戒嚴當晚的逮捕名單，包括主要政治人物（國會議員等）、媒體人、宗教人士、工會、法官、公務員等皆為「收去對象」。

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

由於內文使用的單字具有暗示性，因此警方將內文單字「收去對象」解讀為「逮捕對象」，且冊子上還寫著收容設施、相關處理辦法等指示。至於該本手掌大小的冊子約有60至70頁，內文多半與戒嚴有關。不過，警方並未在手冊發現《戒嚴發布令》的相關內容。

此外，筆記本上更寫著「在NLL（北方分界線）上誘導北韓攻擊」，至於此是否為實際戒嚴計畫施行的其中一環、還是盧尚元單純記錄下的筆記內容，警方仍須透過搜查才能釐清，因此警方不排除將外患罪嫌疑追加套用在盧尚元，且研判尹錫悅恐怕為外患罪的主謀。

▲金龍顯計畫向北韓空飄垃圾氣球實施「原地射擊」，明顯違背先前以安全為依據的處理方針。（圖／達志影像）

據悉，先前來自共同民主黨等多名人士透露，時任國防部長金龍顯曾下令針對北韓空飄穢物氣球實施原地射擊、將南韓國內武器投入至北韓首都平壤上空，試圖透過挑釁、刺激北韓的舉動來引爆雙方更激烈的衝突，也因此金龍顯、尹錫悅皆遭到民眾向警方以外患罪為由進行舉發。

另外，警方扣押搜索金龍顯的通話紀錄時，發現金曾在戒嚴前後多次與盧尚元聯繫，加上盧尚元曾於1日、3日在住家附近的知名連鎖速食店「Lotteria」，召來現任情報司令官文相浩與多名部隊下屬談論戒嚴計畫，下令必須在戒嚴當天前往中選會電算中心取得伺服器。