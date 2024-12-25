戒嚴後持續神隱　尹錫悅「拒絕出席」傳喚！檢調擬聲請逮捕

▲南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，最終遭到國會表決彈劾。對此，由高位公職者犯罪搜查處（公搜處）等機關組成的「合作搜查本部」第2度傳喚尹錫悅於今（25）日出席接受調查，然而尹錫悅卻還是不為所動。因此，合作搜查本部研擬聲請拘捕。

根據《韓聯社》，由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部聯合組成的「合作搜查本部」第2度要求尹錫悅於25日出席接受傳喚調查，然而至今尹錫悅卻依舊保持沉默、不予回應，因此公搜處目前決定靜候尹錫悅，最快將於明（26）日決定是否第3度傳喚、亦或直接聲請逮捕令。

由公搜處組成的合作搜查本部，以涉嫌主導內亂、濫用職權等嫌疑，傳喚尹錫悅務必於25日上午10時前往位於京畿道果川市的公搜處接受調查，儘管先前已經於16日寄出出席要求書、18日與20日兩度通知，但尹錫悅仍未回應。

對此，尹錫悅研擬籌組豪華律師團，分別應付檢調單位內亂罪訴訟，以及憲法裁判所（憲法法院）所主導的彈劾審判，其中一名辯護律師石東炫便出面坦承，「尹總統目前的狀況恐怕很難接受傳喚出席」，並表示比起檢調單位對於內亂罪的調查，如今尹錫悅決定將辯論重點集中應付在憲法裁判所主導的彈劾審判。

據悉，憲法裁判所預計27日下午2時召開首次的辯論準備期日，傳喚雙方針對兩造主張與各項證據進行整理，制定進一步的審理計畫。對此，尹錫悅的辯護律師團考慮將於26日以後針對彈劾審判發表相關立場。