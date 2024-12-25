當舖教父秦嗣林首創「世紀收購大會」！手刀報名解鎖家藏珍寶價值

▲被譽為「當舖教父」人稱秦老闆的知名寶物鑑定專家秦嗣林，舉辦「無寶不鑑 有寶就是錢」的大型公開鑑定收購會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

全台首創大型寶物鑑定收購會來了！被譽為「當舖教父」、人稱秦老闆的知名寶物鑑定專家秦嗣林，即將於2025年1/4(六)、1/5(日)連2日於台北101大樓之SPACE 88空間舉辦「無寶不鑑 有寶就是錢」的大型公開鑑定收購會，邀請鑑定界專家開講，分享最獨到的收藏知識、與市場趨勢，更大手筆將價值千萬的高端鑑定儀器搬到現場，以科學的方式追求更精密的數據分析，提供給藏家們更完整的鑑定資訊。鑑定項目包含珠寶、名錶、黃金、精品包、老酒、錢幣、古董七大項目。活動名額有限，家中藏有珍寶的民眾們可要把握機會報名這場高規格的世紀收購大會。

寶物變現求養老比例激增 秦嗣林：鑑定之路40餘年，想盡一份「社會責任」

▲鑑定資歷超過40年的秦嗣林，希望協助高齡長者將收藏品變現安心養老。

近年捧著寶物到秦老闆「大千典精品」門市求變現的退休族遽增，秦嗣林發現高齡社會的長照負擔，除了需要政府積極介入之外，他自覺也要發揮所長盡一份社會責任。他觀察到，許多年長者雖擁有大量珍貴藏品，卻因退休後缺乏現金流，難以應付長照費用而有大量珠寶、收藏品變現的需求；其次，許多高資產族的收藏品，因後代缺乏專業知識，往往在遺產分配時將收藏品低估或遺棄；戰後嬰兒潮世代多有累積財富購入收藏品，卻成為保險箱中的「凍產」，而自己也當了一輩子的守財奴，相信坊間有許多人迫切需要鑑定專家協助評估收藏品價值的隱性需求。

▲秦嗣林認為活絡金銀珠寶交易，減少採礦破壞環境是一種環保愛地球的體現。

跑遍各地鑑定的秦嗣林認為，其實很多人不知道自己收藏品的真正價值，反而成為捧著金缽的乞丐，沒現金可用；或者後代繼承時，直接把長輩傳下來的東西當成垃圾丟棄，這都很可惜。秦嗣林提到：「不動產的價值比較好評估，全台北將近20幾家不動產評估公司很容易找，可是動產就麻煩了，這些金銀珠寶少則幾十萬多則上億，就需要專家做動產評估，進一步按照子女份數安排財產分配。」

秦嗣林強調，此次舉辦「無寶不鑑 有寶就是錢」的公開鑑定收購會也是「環保」理念的實踐！他認為，地球資源有限，真正的環保應該是少用而不是惜用，與其繼續大量挖礦破壞環境，不如讓民間現有的高品質舊藏品發揮更大的價值，讓寶物重新回到市場流通。

三大論壇邀集重磅專家分享收藏知識與市場趨勢 教你一出手就買對

▲秦嗣林自認有使命協助民眾避開資訊誤區，好好消費買對收藏品。

「無寶不鑑 有寶就是錢」活動另一大亮點，將由秦嗣林與業界重量級專家對談，一共開辦古錢幣、名錶及古董收藏3大主題論壇：古董鑑定專家戴忠仁開講「御品瑰寶－古董鑑定與投資理財」協助收藏家避開資訊誤區，學習日後正確的古董收藏走向，避免盲目收藏；古錢幣鑑定專家洪啟耀談論「銀韻流轉－古錢幣收藏與鑑賞」，瞭解歷史價值及收藏潛力；資深錶評家曾士昕談論「時光對話－鐘錶專家論壇」分析名錶收藏市場的未來發展，分辨奢侈品與藝術品的差異，真正買對不買貴。

看盡寶物收藏市場百態的秦嗣林感嘆：「傻子太多，騙子不夠用！」他本著鑑定超過40年資歷的使命，希望透過本活動引領民眾正確看待收藏品，減少因資訊不對稱而受騙的情況，因此活動現場不僅提供民眾難得的鑑定收購機會，更是一場收藏知識的盛宴。

重金打造世紀收購會 領航台灣鑑定新風潮

此次活動規模盛大，是台灣首見的公開大型鑑定收購會，報名者只需以500元購買入場券即可攜帶兩件藏品前往鑑定，並可聆聽三場專家論壇。為保障收藏家權益及維持良好鑑定品質，每天鑑定限量150個名額。

▲▼「無寶不鑑 有寶就是錢」活動現場將有價值千萬的科學儀器協助鑑定。

秦嗣林表示將秉持個人專業與誠信，帶領自家鑑定師團隊進行鑑定，並將公司價值千萬的專業科學鑑定儀器搬到現場輔助鑑定，只為給民眾的寶物提供更精密的數據分析。鑑定報告出爐之後，民眾可當場決定是否將寶物給主辦單位收購，若鑑定後同意被收購則可在三天內收到款項。若不願意出售，也可付費請秦嗣林為自己的寶物開立鑑定證明書，為日後自行交易的公信力加分。

秦嗣林坦言，整體活動斥資近兩百萬，酌收報名鑑定費只為維護活動品質，主要目的是希望開啟台灣寶物專業鑑定交易之風氣，因此，邀請所有內心對於自家收藏寶物有疑問的人前來參與交流，無形中也活絡民間的寶物交易與傳承，透過本活動也能讓更多收藏品重回市場流通並發揮價值，更進一步能為年長者解決現金需求、創造雙贏，真正實現「有寶就是錢」的理念。

【無寶不鑑 有寶就是錢】

主辦單位 : 大千典精品

日期 : 2025.01.04~01.05

地點 : 台北101 88樓 ( SPACE 88 )

參加辦法請詳閱活動網站：https://www.depawn-event.com

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