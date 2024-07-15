秦老闆辦拍賣會「典藏薈萃名錶專場」　獨家割愛百達翡麗金鷹300萬起掀熱議

▲大千典精品舉辦「典藏薈萃名錶專場」拍賣會，7/21～7/25預展；7/27下午2點正式開拍。

圖、文／大千典精品提供

人稱「秦老闆」的大千典精品創辦人秦嗣林，將於7月21日至25日舉辦「典藏薈萃名錶專場」拍賣會的預展，並於7月27日下午2點舉行拍賣會，現場將會有勞力士、AP、PP等8大品牌共27支秦老闆獨家割愛的名錶，每一支都極具收藏價值，未來有增值機會，更重要的是秦老闆獨步市場開創保證收回機制，讓愛錶同好能夠輕鬆下手無負擔。

「我希望能藉著拍賣交流的活動，將典藏名錶的正確觀念傳達出去。」秦老闆表示，目前高價名錶的市場有不少令人不解的現象，例如買一支手錶必須搭配其他產品一起帶；手錶的出廠定價與實際的市場價格差距非常大；保證書與手錶本身兜不起來等等……以上每一個狀況都會讓市場變得更加混亂，尤其是對真正喜歡名錶、想要收藏的藏家來說，更是造成莫大困擾。

▲秦老闆對每一支名錶都如數家珍，期待能與更多同好藏家一起交流。

秦老闆強調，所有由大千典精品售出的名錶，都會有他個人最專業的鑑定認證，絕對不會有高仿假貨的問題；同時，秦老闆也提供藏家兩大保證，第一是「物美價廉」，第二是「保證回收」，不會讓藏家手中的愛錶變成有行無市、乏人問津的孤兒。

為什麼秦老闆要跳出來做名錶拍賣？答案就是3個字：不服氣。「製錶是精湛的工藝，每一支名錶都是藝術品，市場機制應更加重視鑑賞收藏的價值，而非漫天炒作。」這次秦老闆特別選出頂尖腕錶二十七只，準備在2024年7月27日舉辦拍賣活動，預展時間是7月21日至7月25日，共五天。這次活動的目的就是將最夯的錶型用最低的價格，分享給所有的朋友。

秦老闆表示，為了讓更多愛錶人士理解名錶的真正價值所在，7月21日下午2點預展開幕時，他會特別親臨現場，逐一分享說明拍賣會上的錶款，以及背後鮮為人知的收藏眉角。

▲此次拍賣會上將有勞力士、AP、PP等8大品牌共計27支秦老闆獨家割愛的名錶。

此次「典藏薈萃名錶專場」拍賣會上的名錶全都是一時之選，起標價更是佛心，像是27支名錶中最貴重的百達翡麗金鷹系列，起標價為300萬；難得一見的勞力士星期日曆型冰藍面款，起標價250萬；AP愛彼皇家橡樹系列霜金款起標價則是150萬；格拉蘇蒂PanoReserve起標價20萬則是專場上起標最低價的錶款；其他還有朗格、萬國錶、卡地亞、寶格麗等共8大品牌，每一支名錶都是秦老闆的心頭好，能夠買到絕對物超所值。

秦老闆一直認為市面上的錶價已經成了脫韁野馬，可以用「不合理」三個字來形容，為了讓合理的價格出現在我們消費者的眼前，秦老闆特別用行動來破除腕錶高價位的迷思，期盼有緣的朋友，都能利用這一次機會一償宿願。

7月27日下午2點的拍賣會，將會以國際通行的流程及規則進行，有意入手秦老闆精選名錶的藏家，要把握這難得的機會，免費參觀名錶預展，欲參加名錶競投者請詳閱官網上「拍品型錄」資訊，也可隨時關注大千典精品臉書粉絲頁，追蹤活動的最新資訊。

2024大千典精品典藏薈萃名錶專場

拍品型錄搶先看►https://reurl.cc/ZeKmea

預展開幕：2024年7月21(日)14：00～17：00

名錶預展：2024年7月22日至25日11：00～17：00

名錶拍賣：2024年7月27日(六) 14：00

主辦單位：大千典精品

活動地點：大千典精品會館

地 址：台北市大安區忠孝東路四段270號13樓

參加競投辦法 、拍賣業務規則、相關競投書面表格請見官網►https://reurl.cc/NQvW4Q

拍賣相關資訊請私訊大千典精品粉絲專頁，或洽電話：02-2781-8979

營業時間：周一至周五 10：00-18：00

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