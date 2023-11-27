五克拉紅寶狂降2百萬！貴婦拿買菜錢搶珠寶流當品　大千典精品年終特賣會一折起

▲鑑定達人秦老闆舉辦2023大千典精品年終特賣會，每一件珠寶及腕錶都親自鑒定評價，保證消費者買得安心、買得開心！（圖／大千典精品提供，下同）

消費中心／綜合報導

珠寶精品不但可以寵愛自己，頂級的珠寶保值更能展現獨特的品味，一年來到尾聲，買珠寶慰勞自己不再遙不可及！大千典精品集團將舉辦一場珠寶盛宴，於12/9在台北舉辦「2023大千典精品年終特賣會」，執行長秦嗣林先生透露這次的特賣會比以往更盛大，集結多達800件珠寶精品，總價值超過3億元，最低1折起，官網上的電子型錄列出清單及好康，許多行家一收到消息，急上網報名開搶！

今年最令人期待的「2023大千典精品年終特賣會」，從深邃的紅寶石、祖母綠到澄淨的藍寶石、GIA鑽石、翡翠等飾品、甚至還有高級名錶，每件作品都有著輝煌的故事，且每一件都經過秦老闆及其鑑定團隊細心鑑定，可安心買到貨真價實的珠寶。

▲5.01克拉鴿血紅緬甸紅寶戒。

眾多精緻的珠寶飾品中，「紅寶石」又被稱為「寶石之王」，也是世界五大寶石之一，其中緬甸紅寶石長久以來被公認最漂亮又珍貴，而頂級珍品被譽爲「鴿血紅」，極具珍藏價值，這次特賣會釋出5.01克拉鴿血紅緬甸紅寶石戒指市價約350萬，特賣價格只要145萬；近年國際珠寶品牌推出頂級系列的祖母綠飾品，顏色綠中帶藍濃郁漂亮，珠寶市場更可見尚比亞祖母綠價格持續飛漲，追崇國際精品的人不能錯過頂級品質GRS尚比亞祖母綠戒指，4.09克拉更是難得一見，市價約160萬，特賣價格只要80萬。

▲4.09克拉頂級品質尚比亞祖母綠，附GRS證書。

許多人會希望投資腕錶犒賞自己，現場有多款高級腕表，如勞力士、AP、寶磯、以及江詩丹頓等名錶，其中AP皇家橡樹離岸型，18黃K金錶殼、原廠藍色Lady Tapisserie格紋面盤、原鑲鑽圈等特色，盡顯AP錶的精湛製錶工藝，全球限量只有100支，目前市價已飆到兩三百萬，特賣會現場只要188萬，機會難得，絕無僅有，具有高辨識度又保值，很值得入手！

▲AP皇家橡樹離岸型全球限量100支，特賣價1,880,000。

大千典精品特賣會的珠寶來源其實是一種緣份，它們或許來自珠寶商，或許來自一個富裕的家庭，因為某些原因而留在當舖裡，為了長久經營，大千典精品每年都會舉辦「流當品」特賣會，而且這一次的商品多是疫情期間中典當的，因此價格比起之前特賣更低廉，消費者在特賣會現場可以不用考慮直接開搶，這也是每一場大千典精品特賣會每一年爆滿的原因。

▲1.24克拉GIA（FVVS1）鑽戒。

如果你今天要買一件保值又有時尚感的珠寶飾品，沒辦法花大錢買最好品質，又沒空在各個品牌做功課，直接來到大千典精品特賣會現場，每一件都經秦老闆鑑定過，只要在現場找到與自己共鳴的款式就能放心下手，「用買菜錢，買高級珠寶」趁現在，特賣會只限300名會員入場，並一律採用網路報名，立刻上官網註冊會員搶特賣會名額，報名後繳交1000元入場費，當日消費可折抵2000元，並且有機會參加抽獎獲得1克拉鑽石戒指、60分鑽石墜子、丹泉石戒指等多項精品和現金禮券！

【2023大千典精品年終特賣會活動資訊】

一律官網報名，限額300名

報名時間 : 2023/11/27 11:00~12/04 16:00

活動日期：2023／12／09（六）

活動時間：11:00~17:00

活動地點：大千典精品會館/台北市大安區忠孝東路四段270號13樓之2

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