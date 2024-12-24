縣市搶「孵蛋」！王惠美喊準備好了　林世賢潑冷水

▲彰化市長林世賢就職6周年。（圖／彰化市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美日前宣布將在高速公路彰化交流道附近特定區（簡稱「彰交特區」）規劃建設大巨蛋，而且「已經準備好了」，但彰化市長林世賢卻不以為然，今天在就職6周年公開說明，避免淪為鄉民認為是在炒地皮，認為應蓋在未來有捷運經過、且面積有70公頃的東區台化現址，較為理想。

王惠美日前指出，「大巨蛋不必等兩年，彰化已經準備好了，就是現在」，在2022年鐵路高架化可行性評估已經核准、2024年綠線捷運也核准，透過一軸一環雙樞紐的捷運路網，以彰交特定區開發為示範，未來縣政中心將移到交流道特定區，也將蓋大巨蛋做為運動產業，打造彰化成為「信義計畫區」。

林世賢表示，彰化縣最缺的科技產業園區投資，因沒有完整的產業鏈、沒高端科技產業的投資，故彰化縣的薪資所得已連續四年全國倒數第一名，彰化交流道特定區優先考量的是科技產業專區的規劃。

針對近來王惠美縣長提出大巨蛋以及未來產業發展構想動作頻頻，林世賢認同能夠公開討論公共政策絕對是一件好事，但對縣長計畫將巨蛋蓋在彰化交流道特定區表示不以為然，認為應蓋在未來將有捷運經過、且面積有70公頃的東區台化現址較為理想，也免得淪為鄉民揶揄否在炒地皮。

至於產業發展的議題，林世賢認為，彰化的風力發電台灣第一、太陽能發電台灣第二，這絕對是彰化未來產業發展的絕佳契機，應善用此一天賜的資源，規劃將彰化打造為「綠能AI科技首都」。具體大方向包括：推動綠能產業、建立精密機械園區、催生AI數據中心、致力推動無人機產業等。