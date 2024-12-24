市區他當高速開！飆102.9km／hr撞死闖紅燈嬤　法官判賠結果曝

▲彰化阿嬤遭高速撞飛休克送醫，3天後傷重身亡。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

胡男傍晚開車行經員林市時超速，撞飛詹姓阿嬤3天後傷重身亡，當天阿嬤闖紅燈穿越馬路、由於該路段限速60公里，胡男卻以時速102公里高速行駛，法官認為應負肇責各半，依犯過失致人於死罪，判處胡男6月徒刑，可易科罰金；家屬2度提出千萬民事求償，法官認為包含200萬強制險，賠償450萬、500萬元應為合理。全案可上訴。

依據判決書內容，胡男於今年1月19日晚間6時10分許，駕駛轎車沿彰化縣員林市員林大道4段西向行駛，以免持聽筒方式與同事通話，至省道台1線中山路右轉北上後，以高速102.9公里行駛。

77歲詹姓阿嬤正闖紅燈穿越行人道，未注意左側來車狀況、緩慢西向穿越中山路，胡男發現時已經來不及急往右閃避，左前端車頭及照後鏡撞上，詹姓阿嬤彈開倒地，顱內出血、胸部鈍挫及氣血胸骨折等等傷害，當場休克送醫急救，於同月22日晚間7時17分死亡，胡男於肇事後，在現場等待警消到場。

依據交通部公路局車輛行車事故鑑定，被告於肇事時以時速約102.9公里速度撞及行人穿越道上闖越紅燈，事證明確，法官認為被告與被害人就本件事故發生，同屬肇事原因，以責任各半為宜。

法官審酌，被告犯後坦承犯行，家屬2次調解時提出千萬元以上賠償，於11月27日審判期日則要求880萬元，且不包含已領受之200萬元強制險給付，主張被告應負肇事責任為9成、98%，卻未提出合理可信憑證，而被告願意賠償金額450萬元或500萬元，於扣除已支付200百萬元強制險，尚稱合理。全案可上訴。

▲▼彰化阿嬤遭高速撞飛休克送醫，3天後傷重身亡。（資料圖／民眾提供，以下同）