迷戀網路帥哥男友！28歲純情工廠作業員當車手　4度收款慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名28歲高姓女工廠作業員，在網路上認識一名從未見面的帥哥男友，她在對方噓寒問暖慫恿下，甘願下海當車手，12月間三度向彰化一名47歲女子收款，合計140萬元，第4度取款100萬時，遭到警方逮捕，警偵訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送地檢偵辦。

▲女車手遭彰警逮捕。（圖／警方提供，以下同）

和美分局伸港分駐所初步調查， 1名47歲被害女子，報稱誤信網路股票假投資詐騙陷阱，陸續面交3次140萬元，當初的穩賺不賠只能拿回少部分的錢，卻又收到要她加碼投資100萬元，女子家人驚覺有異，這才前往警局報案。

警方獲報後將計就計，待雙方在超商附近面交時上前盤查，當場查獲28歲高姓女車手，並在女車手身上查扣100萬元、印章、識別證、協議書、工作手機等相關證物，該名女車手是一名工廠作業員，聽信從未見面「帥哥男友」的話，下海當詐騙車手，已成功與該名受害女子三次成功面交取錢。

和美警分局調查，係詐騙集團利用臉書刊登一頁式股票假投資廣告，誘騙被害女子加LINE並下載APP操作股票投資買賣，以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」後續因「無法出金」經家人查證後才驚覺遭詐騙，全案詢後將高姓女車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。