世新圖傳大一「攝影學」成果亮眼　40組作品展現青年獨特世界觀

▲ 世新圖傳系大一學生舉辦攝影展「明天地球要爆炸」。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學圖文傳播學系一年級學生近日於台北萬華剝皮寮歷史街區舉行攝影展「明天地球要爆炸」，連續三天的展覽，吸引校內外民眾參觀。這場由學生全程策劃與執行的展覽，共展出40組作品，以「世界走向終結時」為概念，透過多元視角與創意表達，呈現年輕世代對世界的觀察與想像。

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▲ 世新圖傳系大一學生在萬華剝皮寮歷史街區舉行攝影展。

「攝影學」課程作為圖傳系大一基礎課程，由5位授課老師開設6門學期課程，涵蓋攝影技術、構圖技巧、光線運用及影像後製等核心內容，並強調理論與實務並重，學生們在學期內完成多次專題練習與戶外拍攝，熟悉相機操作、光圈快門運用及構圖技巧，其中也有師生以策展形式檢驗學習成果。此次展覽由王韋盛、徐溢男、趙思語三位學生擔任主策展人，從企劃構思到展場佈置均由學生們獨立完成，充分展現了創意實踐與執行能力。

展覽主題聚焦於末日情境，學生以鏡頭探索時間流逝、人際交流及自然景觀等多重面向，透過作品呈現對世界終結的想像與詮釋。每幅作品從抽象的光影到深刻的人物肖像，皆展現了攝影者對生活的敏銳觸覺與藝術表達能力。學生們運用課堂所學，結合創意與技術，為觀眾帶來了一場視覺與思想交融的饗宴。

▲ 世新圖傳系大一學生作品吸引校內外民眾參觀。

世新大學校長陳清河受邀參觀展覽，對學生的表現給予高度肯定。他表示，此次展覽不僅體現了學生紮實的攝影技術，更展現了他們對社會議題的敏銳觀察與視覺敘事能力。從策展企劃到展覽執行，世新圖傳系學生展現出專業態度與創意實力，作品更讓觀眾重新思考世界的多樣性與可能性。

從大一就以團隊合作執行校外展覽，這堂「攝影學」為學生提供了一個學以致用的實務平台，也展現了世新圖傳系以實務導向教學模式培育創意人才的卓越成果。透過攝影，學生不僅學會技術，更以影像作為視覺傳達的有力工具，傳遞對社會的觀察、想像與反思。不僅是一個學期的總結，更是學生學習旅程中的重要里程碑。

▲ 世新大學校長陳清河（左）受邀參觀「攝影學」課程教學成果。