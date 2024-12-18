八大猴闖世新大學徵人　法官認「同社團招募成員」不罰確定

▲疑似八大行業的5名男子闖入世新大學進行招募，法院裁定不罰確定。（資料照，與本案無關／記者邱中岳攝）

記者郭玗潔／台北報導

今年4月驚傳有5名疑似從事八大行業的男子，闖入世新大學隨機搭訕女同學，甚至在教室白板寫下「初入八大」進行招募，畫面曝光後引發議論。當時警方認5人行為已違反社會秩序維護法，移請法院裁處，台北地院法官認為，八大不代表涉及不法，搭訕也是和平進行，難認有造成校園混亂，裁定5人均不罰。警方不服，提出抗告表示「校園神聖不可侵犯」不過法官認為，5人與社會、宗教團體、社團在校園內招募人才的行為相同，再度駁回抗告，全案確定。

警方移送意旨指出，丁姓、高姓、朱姓、蔡姓、吳姓男子在今年4月23日上午，闖進世新大學傳播大樓教室後，不僅在白板寫下「初入八大」等招募字句，還留下IG帳號並錄影PO網，還在校園內以隨機招募方式騷擾女同學，認違反社會秩序維護法之「藉端滋擾」規定，移請法院裁處。

經查，5人確實在教室內宣傳拍片，與女學生說話，並開車載該名女學生離開校園，其中2人也坦承當天是為了招募學生從事酒店公關才會進入學校。

不過，法官認為5人上述行為均是和平進行，並無喧嘩、吵鬧、使用暴力之行為，故難認有何造成校園混亂、影響安寧秩序之情形，縱認5人未經同意擅自闖入校園使用白板，惟難以看出是否有影響到學生上課或自習等。

法官也說，白板上所寫之內容，本質上乃屬徵人廣告之一種，而所謂「八大」亦僅屬特定行業之代稱，並非必然涉及不法；雖將教室內影片上傳IG，但僅是日常生活之分享，並不會造成網路秩序之混亂，故裁定5人均不罰。

警方再抗告，表示「校園神聖不可侵犯」，豈可讓八大行業肆無忌憚進入校園徵才、尋人，主張應懲罰被移送人5人。

不過法官認為，世新大學為公開校園，除非校方特別管制，本來就能自由進出，且校內不時可見各類社會、宗教團體、社團在校園內或教室白板上徵求連署、尋求認同、傳布特定理念、招募成員，和被移送5人的行為本質上沒有差異，5人也未造成大學校方、教師、學生在研究、教學或其他活動的妨礙，並無侵害校園安寧秩序或危害之虞，駁回抗告。