　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

圖一：世新大學數媒系大三學生動畫作品《趕令堂的公車 Get that bus hole》獲得金獎評比。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學數媒系大三學生動畫作品《趕令堂的公車 Get that bus hole》獲得金獎評比。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

升大四前釋放多元創造力與獨一無二的創意！世新大學數位多媒體設計學系111級專題成果展《幀數拿你沒辦法》於今（19日）正式揭幕，於世新大學管理學院大廳展出兩天。本次展覽匯集121位學生的心血結晶，展出動畫組20件作品及遊戲組10件作品，充分展現大三學生在動畫與遊戲領域的創意實力與技術突破。展覽名稱靈感來自動畫與遊戲領域的核心概念「幀數」，象徵創作者對時間與畫面細節的極致追求，並透過多元視覺作品邀請觀眾探索創作背後的理念與技術實現。

圖二：世新大學數媒系大三學生遊戲作品《Utopiosphere》結合打工與跑酷元素。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學數媒系大三學生遊戲作品《Utopiosphere》結合打工與跑酷元素。

展覽作品經由「數媒設計專題」課程指導教師張白苓、張宇晴及鄭武堯評比後，分別選出動畫組與遊戲組的優秀作品並頒獎。動畫組金獎為《趕令堂的公車 Get that bus hole》，銀獎《鹿》，銅獎作品則包括《電線桿上》與《紅妝》。遊戲組金獎《Stellva》，銀獎《Utopiosphere》，銅獎《STEALECTRIC》。

圖三：世新大學數媒系大三學生動畫作品《鹿》運用UE 5.3製作，結合多項模擬技術表現人物角色與自然物件的真實感。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學數媒系大三學生動畫作品《鹿》運用UE 5.3製作，結合多項模擬技術表現人物角色與自然物件的真實感。

動畫組金獎作品《趕令堂的公車 Get that bus hole》成員林學楷與高子傑表示，靈感來自日常生活中的「趕公車」經驗，以誇張化的敘事手法，將平凡的情節轉化為充滿戲劇張力的幽默故事。作品結合動畫、真人實拍與現場演出，創造出虛實交錯的視覺效果，獲得評審對其創新技術與藝術表現的高度評價。

《鹿》的成員何秀栢介紹，劇情將人類與自然的對立設為主題，透過象徵性的敘事手法，呈現自然反噬人類貪婪的深刻寓意。該作品運用虛幻引擎（Unreal Engine）5.3進行製作，結合毛髮模擬、布料動態與樹枝生成等多項技術，細膩還原角色與自然環境間的互動，讓觀眾感受到強烈的情感衝擊。

圖四：世新大學數媒系大三學生專題成果展《幀數拿你沒辦法》吸引眾多人潮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學數媒系大三學生專題成果展《幀數拿你沒辦法》吸引眾多人潮。

遊戲組的作品同樣精彩，《Utopiosphere》將「打工模擬器」與跑酷元素相結合，讓玩家透過遊戲體驗現代社畜的日常生活。成員呂芊蓉表示，遊戲以玩家熟悉的打工經驗為切入點，融合趣味性與情感共鳴，並設計了多個挑戰性關卡，模擬不同職場環境，讓玩家在遊戲中感受到成長與成就感。還有一款遊戲作品《貓咪侵略模擬器》讓玩家扮演一隻粉紅色的外星貓咪，探索人類生活區域，完成目標任務的同時，還能與場景中的物件互動，發掘隱藏的趣味細節。成員陳靜妤透露，團隊首次製作大型遊戲專題，過程中克服了動畫設計與角色控制器開發的種種挑戰，成功打造出自由度高且趣味十足的遊戲體驗。

世新大學數位多媒體設計學系專題成果展《幀數拿你沒辦法》，呈現了大三學生對多元題材的深刻探索與創新實踐，無論是幽默風趣的日常故事，還是引人深思的人性議題，每件作品都展現出新世代創作者的無限潛力。此次展覽也為觀眾提供了近距離接觸新銳創作者的機會，讓業界人士能發掘人才，讓動畫、遊戲愛好者能激發靈感。更多展覽與作品資訊可至官方Instagram專頁（@111shudma_fpsnoway）了解。

圖五：世新大學數位多媒體設計學系111級專題成果展《幀數拿你沒辦法》盛大展出。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學數位多媒體設計學系111級專題成果展《幀數拿你沒辦法》盛大展出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體
「這可能是最後合約」！詹子賢感性談續留兄弟想法
父喪玩到頭七前1天才回國　富二代「4地2房」遺產剩1半
快訊／全聯倉儲惡火奪4命　互益營造發聲了
快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆畫面曝
快訊／雲豹宣布「最強保全」離隊
快訊／全聯惡火增至4死！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆　乘客傻眼：像跨年一樣

《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

最低-4.1度！玉山被霧淞染白　3000公尺+登山路線實施雪季措施

「別想占我兒便宜！」婆婆要求AA制　媳婦1招反擊...上千人讚爆

弟弟一進浴室「就超過1小時」她納悶！網曝經驗：只有男人懂男人

「5種食材」千萬別冷藏！營養師揭恐怖後果：發霉長菌還可能致癌

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被室友男友看光」　網戰翻了

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由　一票狂勸：為何不分手

明短暫回溫！周六午後急凍探12度　下周一全台有雨

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆　乘客傻眼：像跨年一樣

《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

最低-4.1度！玉山被霧淞染白　3000公尺+登山路線實施雪季措施

「別想占我兒便宜！」婆婆要求AA制　媳婦1招反擊...上千人讚爆

弟弟一進浴室「就超過1小時」她納悶！網曝經驗：只有男人懂男人

「5種食材」千萬別冷藏！營養師揭恐怖後果：發霉長菌還可能致癌

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被室友男友看光」　網戰翻了

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由　一票狂勸：為何不分手

明短暫回溫！周六午後急凍探12度　下周一全台有雨

放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體　全是男性

快訊／文化大學砍人後籌不到10萬元　醒吾科大男改5萬交保

砸363萬裝修　商家消失工程拖1年「爛尾」！他有家歸不得怒報警

持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

狂投三分球讓NBA比賽變難看？　主席：重點是進攻多樣性

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

樓上太吵！恐怖鄰偷信用卡、水費帳單　掃描建檔放「仇人資料夾」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

日妹來台當啦啦隊　被「台灣人不會提早到」改變

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知惱羞：都看完了

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多熱門

相關新聞

八大闖大學徵人！法官不罰：同社團招募成員

八大闖大學徵人！法官不罰：同社團招募成員

今年4月驚傳有5名疑似從事八大行業的男子，闖入世新大學隨機搭訕女同學，甚至在教室白板寫下「初入八大」進行招募，畫面曝光後引發議論。當時警方認5人行為已違反社會秩序維護法，移請法院裁處，台北地院法官認為，八大不代表涉及不法，搭訕也是和平進行，難認有造成校園混亂，裁定5人均不罰。警方不服又提出抗告，法官認為5人與社會、宗教團體、社團在校園內招募人才的行為相同，再度駁回抗告，全案確定。

世新數媒系碩班　助跨界創作者邁向AI新紀元

世新數媒系碩班　助跨界創作者邁向AI新紀元

世新睽違14年首勝到手！12局大戰逆轉高雄大學

世新睽違14年首勝到手！12局大戰逆轉高雄大學

探索AI新視野！世新企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

探索AI新視野！世新企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

關鍵字：

世新大學數媒系世新數位多媒體設計學系幀數拿你沒辦法

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面