《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

▲ 世新大學數媒系大三學生動畫作品《趕令堂的公車 Get that bus hole》獲得金獎評比。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

升大四前釋放多元創造力與獨一無二的創意！世新大學數位多媒體設計學系111級專題成果展《幀數拿你沒辦法》於今（19日）正式揭幕，於世新大學管理學院大廳展出兩天。本次展覽匯集121位學生的心血結晶，展出動畫組20件作品及遊戲組10件作品，充分展現大三學生在動畫與遊戲領域的創意實力與技術突破。展覽名稱靈感來自動畫與遊戲領域的核心概念「幀數」，象徵創作者對時間與畫面細節的極致追求，並透過多元視覺作品邀請觀眾探索創作背後的理念與技術實現。

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▲ 世新大學數媒系大三學生遊戲作品《Utopiosphere》結合打工與跑酷元素。

展覽作品經由「數媒設計專題」課程指導教師張白苓、張宇晴及鄭武堯評比後，分別選出動畫組與遊戲組的優秀作品並頒獎。動畫組金獎為《趕令堂的公車 Get that bus hole》，銀獎《鹿》，銅獎作品則包括《電線桿上》與《紅妝》。遊戲組金獎《Stellva》，銀獎《Utopiosphere》，銅獎《STEALECTRIC》。

▲ 世新大學數媒系大三學生動畫作品《鹿》運用UE 5.3製作，結合多項模擬技術表現人物角色與自然物件的真實感。

動畫組金獎作品《趕令堂的公車 Get that bus hole》成員林學楷與高子傑表示，靈感來自日常生活中的「趕公車」經驗，以誇張化的敘事手法，將平凡的情節轉化為充滿戲劇張力的幽默故事。作品結合動畫、真人實拍與現場演出，創造出虛實交錯的視覺效果，獲得評審對其創新技術與藝術表現的高度評價。

《鹿》的成員何秀栢介紹，劇情將人類與自然的對立設為主題，透過象徵性的敘事手法，呈現自然反噬人類貪婪的深刻寓意。該作品運用虛幻引擎（Unreal Engine）5.3進行製作，結合毛髮模擬、布料動態與樹枝生成等多項技術，細膩還原角色與自然環境間的互動，讓觀眾感受到強烈的情感衝擊。

▲ 世新大學數媒系大三學生專題成果展《幀數拿你沒辦法》吸引眾多人潮。

遊戲組的作品同樣精彩，《Utopiosphere》將「打工模擬器」與跑酷元素相結合，讓玩家透過遊戲體驗現代社畜的日常生活。成員呂芊蓉表示，遊戲以玩家熟悉的打工經驗為切入點，融合趣味性與情感共鳴，並設計了多個挑戰性關卡，模擬不同職場環境，讓玩家在遊戲中感受到成長與成就感。還有一款遊戲作品《貓咪侵略模擬器》讓玩家扮演一隻粉紅色的外星貓咪，探索人類生活區域，完成目標任務的同時，還能與場景中的物件互動，發掘隱藏的趣味細節。成員陳靜妤透露，團隊首次製作大型遊戲專題，過程中克服了動畫設計與角色控制器開發的種種挑戰，成功打造出自由度高且趣味十足的遊戲體驗。

世新大學數位多媒體設計學系專題成果展《幀數拿你沒辦法》，呈現了大三學生對多元題材的深刻探索與創新實踐，無論是幽默風趣的日常故事，還是引人深思的人性議題，每件作品都展現出新世代創作者的無限潛力。此次展覽也為觀眾提供了近距離接觸新銳創作者的機會，讓業界人士能發掘人才，讓動畫、遊戲愛好者能激發靈感。更多展覽與作品資訊可至官方Instagram專頁（@111shudma_fpsnoway）了解。

▲ 世新大學數位多媒體設計學系111級專題成果展《幀數拿你沒辦法》盛大展出。