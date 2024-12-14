世新大學數媒系碩班實作與創新　助跨界創作者邁向「AI新紀元」

▲世新數媒系碩士班跨平台沉浸式媒體應用課程，讓學生掌握頂尖技術。（圖／世新大學提供）

台北訊

世新大學數位多媒體設計學系以創新教學與頂尖設備聞名，114學年度碩士班招生已正式啟動，專為擁有強烈創意和藝術感的學生開創了一系列亮點課程。碩士班以「數位創意與科技整合」為核心，結合人工智慧（AI）、機器學習、視覺特效等前沿技術，致力培養具備跨領域創新能力與技術實力的專業人才，為數位影視產業提供全方位的創意解決方案。課程規劃強調實作與創新，聚焦業界需求，幫助學生掌握最前沿的專業技能，並在瞬息萬變的產業環境中保持競爭優勢。

碩士班的課程亮點包括結合AI與創意應用的「AI生成內容創作」及「AI驅動的視覺後製特效」，這些課程讓學生能透過AI技術在視覺媒材創作中突破傳統限制，創造更具創意的作品。此外，「機器學習互動系統在多媒體的發展與實踐」課程幫助學生掌握機器學習在互動設計中的應用，提升媒體表現力。

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次世代動畫與特效課程，如「3D角色表演與動畫製作」和「動作捕捉與3D動畫製作」，涵蓋從動作捕捉到3D角色建模與動畫，全面提升學生的動畫製作能力。「電影類型片後製特效實作」則專注於業界熱門類型片的特效處理技術，訓練學生應對實務需求。

▲從動作捕捉到3D角色建模與動畫，實作課程全面提升學生的動畫製作能力。（圖／世新大學提供）

此外，跨平台沉浸式媒體應用的課程如「沉浸式媒體跨平台協作」及「虛擬場景合成應用」，聚焦AR／VR及虛擬製作技術，讓學生掌握如何將沉浸式媒體應用於各種數位平台。「短影音在特效技術的應用」則緊扣當下數位媒體趨勢，教授短影音製作的關鍵技術。

畢業後，學生可以進入視覺特效與動畫產業、新興媒體與科技公司，或選擇創業與自由接案，體現了世新數媒系結合技術與創意的實戰經驗，幫助畢業生在數位時代中發揮所長。

世新大學數媒系擁有現代化的教學設施和豐富的實務經驗，聘請學術界和產業界的專業人才，提供學生扎實的實務訓練和專業學科知識。搭配校內頂尖的LED環幕智能攝影棚、全媒體大樓等專業教室設備，活動雲端、智慧教室等概念，可跨裝置、跨平台協作，提供學生一流的實作空間。碩士班考試入學的網路報名已開放，截止日期為2025年1月17日下午2:30，面試將於2025年3月8日舉行，採用書面審查與面試相結合的方式。