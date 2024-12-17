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「原來樣子」部落人文攝影展開幕　展現阿美族衣裝文化之美

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「找回原來的樣子」部落人文攝影展14日下午在花蓮縣玉里鎮的部落皇后藝術咖啡館三樓開幕，與會蒞臨者有玉里鎮長龔文俊、南區服務中心副主任田正翰、哈尼噶照議員、林玉芬議員、蔡依靜議員助理陳言安、總頭目陳昌生等，為溫馨人文攝影展揭開序幕。

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

這次開幕籌辦由國際知名阿美族藝術家優席夫．卡照（Yosifu Kacaw）策劃，攝影照素材由攝影師焦振皓Jiao Rockck拍攝完成，在開幕分享中，焦振皓數度哽咽，感動分享自己身上流著泰雅族群的血液，在漢人與原民的身分中切換，拍攝的過程就像一個異鄉遊子在外尋回根源的感覺。焦振皓過程坦言，一開始他也對原住民文化了解不多，隨著拍攝的過程參與整整三天馬太林部落的豐年祭，跟著族人腳步紀錄跟攝影，每一次的拍攝都令他感動不已，這些照片記錄讓他找回自己，也向外促進大眾關注理解認識馬太林部落乃至於整個阿美族部落的祭儀衣裝文化之美。

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼作品為促進大眾認識馬太林部落乃至於整個阿美族部落的祭儀衣裝文化之美。

優席夫表示，隨著年代的變遷以及主流價值的影響，特別是在豐年祭這樣的重要儀式中，傳統服飾如果不隨著藝術行動的復振、動員，恐怕會逐年消失、服飾背後的意涵也恐怕逐漸被忽略。這個攝影計畫與馬太林部落青年花費了一年時間收集老照片、進行田野調查，希望找回阿美族傳統服裝的樣貌，經過一年的沉澱，在攝影展中重新思考傳統價值在當代社會中的定位，如同攝影展主題—找回原來的樣子。

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次攝影展由花蓮縣原住民族部落大學首次與藝術家優席夫共同合作開辦，花蓮縣政府原住民行政處表示，今年在南區接續展開的活動，包括南島人文講座、Falifali音樂節以及本次的部落人文攝影展，期許未來與部落共同推動文化保存，在南區讓藝文氣息持續盛開。這次展覽不僅讓更多人看見部落的美，也讓文化在地深耕，注入新的活力。

▲▼「找回原來的樣子」部落人文攝影展在花蓮縣玉里部落皇后藝術咖啡館三樓開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

部落皇后藝術咖啡館成為充滿文化氛圍的空間，展場內展示了多幅珍貴的攝影作品，隨著攝影師介紹與優席夫生動的分享影像背後的故事和他對文化保存的想法，順利完成一次溫馨交流。攝影展將持續至1月14日，歡迎大家到玉里皇后咖啡走走，一同欣賞阿美族動人文化故事，並支持部落的文化，一起找回原來的樣子。

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