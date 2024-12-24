酸賴清德被叛變！張啓楷：民進黨露出馬腳　根本不在乎憲法法庭

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團放行大法官被提名人劉靜怡一人，結果51席民進黨立委卻反對劉靜怡，造成正副院長在內的7名大法官被提名人皆遭封殺。民眾黨立委張啓楷直言，民進黨團今天全面叛變，羞辱總統賴清德，只因劉過去寫了罵民進黨的文章，也證明民進黨根本不在乎憲法法庭開不開的成。

針對民眾黨團放行劉靜怡1人，結果51席綠委卻封殺劉一事，張啓楷24日中午表示，「民進黨立院黨團今天是全面的叛變，他們羞辱了賴清德總統！」綠委51票票票入匭，全面推翻賴清德提名的人選劉靜怡。

張啓楷提及，這背後2層重要的意義，第一，民進黨口口聲聲說「在野黨癱瘓憲法法庭」，結果事實證明，民進黨自己根本不在意大法官提名人選、不在乎憲法法庭開不開的成，今天露出馬腳，用實際行動否決大法官提名人，癱瘓憲法法庭。

張啓楷指出，第二，民進黨為什麼要讓劉靜怡落馬、拉下來，原因是劉靜怡過去寫了一些文章罵民進黨，例如批評民進黨立委王義川「怎麼可以用手機監控民眾」、「蠢到爆表」，結果就這樣被民進黨全黨封鎖。

張啓楷認為，這些印證民進黨一心一意要掌握大法官所有人選，「只能當民進黨打手，不能有獨立思考、不能有公正性，這也是為什麼過去8年來，本來形象不錯的大法官，整個形象往下走、離民眾越來越遠，還做出實質廢死的離譜事情，造成高達9成民眾抗議。」多數民眾本來支持國會改革，但大法官卻閹割立法院調查權，現在整個都蹦出來。

張啓楷說，要非常注意的是，現在所有獨立機關，從大法官、監察院到NCC，都被民進黨一手掌控，特別是立院民進黨團在12月3日呼應南韓總統尹錫悅的戒嚴令，丟臉丟到國際去，現在又全面追殺劉靜怡，非我族類、不當打手就全面追殺，「我們要加油，不要允許民進黨繼續破壞民主往戒嚴路上走。」