劉靜怡遭綠封殺　徐巧芯抱屈：民進黨選擇了王義川膝知的膝蓋

▲徐巧芯替劉靜怡抱屈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（24日） 進行7名大法官被提名人的同意權投票，其中國民黨團全數封殺，民眾黨團僅同意被提名劉靜怡一人，但最終因為綠營對劉靜怡投下反對票，包括正副院長在內的7名大法官人選全遭杯葛。國民黨立委徐巧芯分析民進黨封殺提名人劉靜怡原因，分別是前總統蔡英文論文案、卡管案、反滲透法與資安問題，她感嘆，劉靜怡是幾位大法官被提名人當中最直率的，若不是因廢死立場與國民黨相異，並不是沒有考慮通過她，而民進黨在賴清德跟王義川當中，則是毅然決然選擇了膝知的膝蓋。

徐巧芯說，自己在人事審查質詢時，問了劉靜怡幾個問題，劉的回答雖對前總統蔡英文論文案有質疑，但否認說過論文有問題，關於彭文正教授只因妨礙名譽卻被通緝，甚至沒收護照，她若擔任大法官有機會受理本案釋憲。劉靜怡也否認「瘋老男人」是指管中閔校長，認為媒體對號入座應該要道歉，民進黨放行讓管中閔擔任台大校長是在演一齣超級搞笑劇。

另外，徐巧芯表示，劉靜怡也認為反滲透法可能侵犯人權，不是一部完善的法律，國防部長顧立雄對於人員資料外流的處置方式她看不懂；而民眾黨立委林憶君問了劉靜怡是否仍認為「王義川蠢到爆」是她的真心話，劉也很老實的說「是」。

綜合以上，徐巧芯說，劉靜怡是幾位大法官被提名人當中最直率的，若不是因為劉靜怡的廢死立場與國民黨相異，其餘論述上，國民黨並不是沒有考慮通過她。結果反而是民進黨在總統賴清德跟王義川當中，居然選擇了膝知的膝蓋。所以說民進黨哪有什麼標準、在乎什麼憲法法庭？唯一的要求不過就是「要乖乖聽民進黨的話」、「不准批評民進黨」罷了。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）