劉靜怡遭綠封殺！陳昭姿酸：柯建銘真的很疼林智堅　不惜打臉賴清德

▲民進黨不同意大法官被提名人劉靜怡，民進黨團總召柯建銘選票蓋不同意。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團放行大法官被提名人劉靜怡一人，結果51席民進黨立委卻全面反對劉靜怡，造成正副院長在內的7名大法官被提名人皆遭封殺。民眾黨立委陳昭姿24日中午直言，看來民進黨團總召柯建銘真的很疼前新竹市長林智堅，為報「論文門」之仇，也不惜打臉總統賴清德。

針對民眾黨團放行劉靜怡1人，結果51席綠委卻封殺劉一事，陳昭姿24日中午於臉書發文表示，今天上午民眾黨團決議，對大法官被提名人劉靜怡投下同意票，「雖然劉靜怡對於死刑存廢的立場與我有所差異，但從她過去的言行可以看出，應是能堅守價值、不西瓜偎大邊的人，這樣的特質正是憲法守護者所應具備的」。

陳昭姿提及，很遺憾，民進黨團卻因劉靜怡不是綠營人馬、怕與民眾黨一起同意會營造「綠白合」這種荒謬理由，封殺唯一適任的人選，「看來柯總召（民進黨團總召柯建銘）真的很疼林智堅，為了幫林智堅報『論文門』之仇，也不惜打臉賴總統」。

陳昭姿指出，更可笑的是，民進黨團寧願投給當年口中的「詐騙集團副首領」姚立明，也不願支持直言不諱、勇於任事的劉靜怡，「實在不忍心看到我過去長期支持的民進黨繼續錯下去，還是要善意提醒賴總統，親小人，遠賢臣，是國家衰敗的開始」。