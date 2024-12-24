自家人也不挺！7大法官全遭封殺　洪孟楷：突顯荒謬酬庸性

▲民進黨不同意大法官提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（24日）針對大法官被提名人進行表決，投票結果顯示，7名大法官被提名人得票數均未達過半的57票，結果全部遭到封殺。對此，國民黨立委洪孟楷指出，7位提名大法官全被國會不同意，其中連民進黨團也不支持，提名的賴清德，該為提名造成社會紛擾負責任。同時突顯當初提名時的草率荒謬及酬庸性，連自己人也看不下去。

立法院今日進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團則決議放行大法官提名人劉靜怡一人、51席綠委對劉靜怡投下反對票，導致7名大法官被提名人皆被封殺。

洪孟楷表示，七位被提名的大法官，今天在國會都無法取得過半數的同意票，實質百分百的不通過。放眼中華民國憲政史上不知是否為首例？但百分之百的不過關，連本來有機會的劉靜怡都因為民進黨團不同意而落馬，甚至是本次最多不同意票的提名人。突顯當初提名時的草率荒謬及酬庸性，連自己人也看不下去。

洪孟楷說明，提名的賴清德，應當為此次提名造成社會紛擾、動盪向國人致歉；並且負責任的在兩個月內趕快提出真正符合大眾期待公正客觀的人事；這主動權在提名的人手上，提名者有責任跟義務要提出國人可信服的名單，就請先從拒絕廢死的大法官開始著手，不要再跟高達八成民意作對，這才有可能在下一次提名的時候順利通過。

洪孟楷強調，「拒絕廢死大法官」代表著即便是大法官，也要有一定的接地氣及與台灣普世價值相符合的思考邏輯，過去喊了許久的司法改革就是不要有恐龍法官，但一味的提出這種不適任名單，除了酬庸實在看不到任何亮點，這次的全數不同意就是最好的證明。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）



