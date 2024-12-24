揭綠委封殺劉靜怡「替王義川出氣」　柯志恩：不想被認證蠢到爆

▲國民黨立委柯志恩。（圖／柯志恩提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（24日）進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨團決議全封殺，民眾黨則會放行被提名人劉靜怡，不過隨著陸續開票，綠委王世堅、王正旭皆針對劉靜怡投出反對票，形同綠營封殺劉靜怡，讓本次大法官全軍覆沒。國民黨立委柯志恩對此表示，這是綠委們公然打臉賴清德嗎？擔心綠委王義川成為｢劉大法官」認證的｢蠢到爆」，所以寧可替王義川出口氣，也不惜封殺劉靜怡，結果就是讓總統名單一個都過不了。

立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票。國民黨團確定將7人全數封殺，民眾黨團只放行台大國發所教授劉靜怡，未料，民進黨團也決定封殺劉靜怡，開票結果中午出爐，7位大法官人選全數不通過，對此，國民黨團總召傅崐萁稍早也現身議場前受訪，並指朝野三黨共同封殺總統賴清德提名的大法官人選，形同對賴清德的不信任案。

柯志恩則於臉書發文感嘆，民進黨自己封殺賴清德提名大法官人選，反了、反了！這到底在演哪一齣？繼上週五表決大戰，民進黨立委有人翹班、落跑，事後被質疑綠委嘴巴｢說反對」選罷法和財劃法修法，實際骨子並非真得反到底，畢竟有些區域立委也擔心自己被罷免，只是因賴清德下令阻擋，不得不給總統一個面子，也累積朝野的相罵本。

「沒想到今天大法官同意權投票，當民眾黨決定投給劉靜怡時，民進黨居然投下反對票，這是綠委們公然打臉賴清德嗎？」柯志恩續指，民進黨反對賴清德的名單，到底是因所提人選充滿酬庸、或派系擺不平，名單難看不符外界期待，綠委自己投不下去，故意送給藍白反對，這是借刀殺人之計？但發現白營要投給劉靜怡時，隨即迅速變臉、投下反對，原因是劉靜怡罵了王義川｢蠢到爆表」，還說這是她的真心話。

柯志恩諷刺，民進黨團擔憂王義川會不會成為｢劉大法官」認證的｢蠢到爆」？所以寧可替王義川出口氣，也不惜封殺劉靜怡，結果就是讓總統名單一個都過不了嗎？全黨護一川，民進黨永遠幫派式的權鬥，不依政黨政治的運作規則，如此治國方式，焉能不錯亂？然而，劉靜怡的｢真心話」，才是一語說出全民的心聲。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）