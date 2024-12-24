雲林作家金句匯聚365天！圖書館2025桌曆將文學變生活風景

▲雲林縣公共圖書館今年再度推出「2025雲林作家文學經典金句桌曆」，將文學變生活風景。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣公共圖書館延續去年「365金句桌曆」的熱潮，今年再度推出「2025雲林作家文學經典金句桌曆」，限量1000本的精美年曆，凡借閱書籍達一定數量即可兌換，開放兌換2周已被熱情讀者換取逾百本。

文化觀光處長陳璧君表示，從宋澤萊、古蒙仁、季季、鍾文音、宋怡慧到阮光民等，雲林孕育無數文學巨匠，去年推出「2024雲林縣公共圖書館閱曆」引發熱搜，今年延續雲林作家主題書展「讓文學融入生活」的理念，精選歷屆雲林作家作品集與文學獎作品優美字句，推出「閱，曆」，期待這款年曆能為每位讀者的生活注入美感與儀式感，讓文學的價值成為日常的養分。

▲從一百多本書籍中，精選50多位雲林作家的精選，以每日一句雲林文學金句，搭配插畫。（圖／記者王悉宇翻攝）

文化觀光處圖資科長陳文祥表示，「閱，曆」中的作家金句是花費一個多月時間，從一百多本書籍中，精選50多位雲林作家的精選，以每日一句雲林文學金句，搭配插畫，帶讀者認識雲林的優秀作家，也感受雲林土地的溫度。

陳文祥說明，即日起，凡於文化觀光處圖書館累積借書達50冊的讀者，即可獲得一本「閱，曆」，包括北港、斗六中山分館、土庫、褒忠、麥寮、四湖、斗南圖書館都有配合兌換。數量有限，送完為止。

▲雲林縣公共圖書館今年再度推出「2025雲林作家文學經典金句桌曆」，將文學變生活風景。（圖／記者王悉宇翻攝）