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雲林東勢鄉確診入冬首例禽流感　撲殺5225隻8週齡黑羽土雞

▲雲林東勢鄉土雞場20日主動通報疑似疫情，經檢驗確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5225隻8週齡黑羽土雞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林東勢鄉土雞場20日主動通報疑似疫情，經檢驗確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5225隻8週齡黑羽土雞。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林東勢鄉一處土雞場於12月20日主動通報疑似疫情，經檢驗確認，今（23）日確診H5N1亞型高病原性禽流感。縣府動植物防疫所依標準作業程序啟動應變措施，迅速撲殺並銷毀場內5225隻8週齡黑羽土雞，並完成場區及周邊環境的全面清潔消毒，防止疫情進一步擴散。

入冬後氣溫驟降，候鳥遷徙頻繁，禽流感傳播風險大幅提高。縣長張麗善表示，此次確診案例顯示病毒可能經由候鳥糞便傳播，呼籲禽農務必提高防疫警覺，落實門禁管制與生物安全措施，以降低感染風險。並強調，禽農應加強禽舍保溫與通風管理，並徹底清潔消毒人員、車輛及運輸載具，防範疫病對產業造成損害。

動植物防疫所所長廖培志指出，近日東北季風增強，低溫環境易使家禽免疫力下降，增加感染風險。提醒養禽業者，應立即強化禽舍防鳥設施、保溫管理及門禁管制，同時進行人員、車輛與器具的清潔消毒作業，業者應確實每日監測禽隻健康狀況，發現異常須即刻通報，避免疫情擴散，造成嚴重經濟損失。

▲雲林東勢鄉土雞場20日主動通報疑似疫情，經檢驗確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5225隻8週齡黑羽土雞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林東勢鄉土雞場20日主動通報疑似疫情，經檢驗確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5225隻8週齡黑羽土雞。（圖／記者王悉宇翻攝）

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