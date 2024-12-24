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幕後／綠營投票前沙盤推演3劇本　劉靜怡「白挺綠封殺」賴清德早知情

▲▼民進黨不同意大法官提名人劉靜怡 柯建銘選票蓋不同意 大法官人事同意權案投票 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團對大法官提名人劉靜怡投下不同意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）進行大法官人事同意權案投票，結果跌破眾人眼鏡，外界預期白營力挺的「廢死派」劉靜怡有望出線，但民進黨團最後一刻決議封殺劉，此次提名審查盡墨。在野陣營批評，綠黨團此舉是給賴清德總統「難看」。但據了解，民進黨團昨晚沙盤推演時，就已納入白營放行劉靜怡的劇本，但劉本就是綠營為向在野陣營釋出善意所納人選，如今其他人選都遭封殺，「那就翻桌了」，黨團作成決議後，總召柯建銘向賴清德報告，賴知情且認同。

此次大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。而民眾黨團決議僅通過一人劉靜怡、國民黨團則放話全數封殺。

▲▼大法官提名人經過投票，7人全數封殺。（圖／ETtoday製）

▲大法官提名人經過投票，7人全數封殺。（圖／ETtoday製）

依據上周五三讀通過的最新憲訴法版本，今日最少須通過2位大法官被提名人，否則憲法法庭將會停擺。而日前就已經傳出國民黨團傾向全數封殺，事實上也是如此，民眾黨團則決議僅放行「廢死派」劉靜怡，如此一來有可能只會通過劉靜怡一人，沒想到投票結果出爐，51席綠委全數對劉靜怡投下反對票，換言之，全數大法官被提名人皆未通過。

劉靜怡是澄社出身，常在臉書批評綠委沈柏洋、王義川、曾代表綠營參選的法學教授林志潔、前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通，但也曾與前台大校長管中閔槓上，「自走砲」性格時常搶佔媒體版面，劉的學術專業備受推崇，但在法學界評價兩極，賴清德提名擔任大法官之初，黨內外都訝異不已，當時，綠營內部就已經有幾個群組出現批評聲浪。

對於這些質疑，劉靜怡也坦言，賴清德任行政院長期間，自己對他有非常多批評，「不知道他為何提名我。」此外，面對死刑議題，劉靜怡是所有被提名人中回應最直白者，劉強調，個人理念是走向沒有死刑的國家，對於憲判字第8號死刑合憲判決，她感到遺憾。但她也指出，國家現行對被害人、家屬的保護做得不夠好，社會也不應繼續活在應報思想中，讓弱弱相殘的事情繼續發生。

而今日人事案表決結果中，民進黨團最後一刻決議，封殺被提名人劉靜怡，跌破眾人眼鏡，更被認為是挑戰負責提名的總統賴清德威信，而事實上，昨日綠營沙盤推演時，就已經納入民眾黨會放行劉靜怡劇本，層峰也早就知情，如此一來，黨團會如何決策。

據了解，賴清德當初所提出的名單，是要讓朝野都可以接受，可以來跟在野黨溝通，所以提出的人選當中，也包含了對在野黨釋出善意的人選，原預估偏藍營的律師李念祖可能擔任這樣的角色，最終劉靜怡成為其中樞紐，不過今日人事案中，民眾黨團僅願意支持劉靜怡，日前傳出唯一表達反廢死立場的王碧芳呼聲極高，但最終未獲在野黨同意。

據了解，綠營沙盤推演時，有三條路線，第一、在野黨全數封殺，那自然沒什麼好談，第二、在野黨願意接受王碧芳、劉靜怡兩人選，讓憲法法庭不至於停擺，那綠營也願意妥協，第三、民眾黨僅支持劉靜怡一人，而對綠營而言，王碧芳才是其中關鍵，「今天在野黨一個都不願意接受，當初我釋出善意的人選，當然也不用再支持。」

據了解，民進黨團今天上午開會時共識決議封殺劉靜怡，更擬對未依黨團決議投票者，祭出最重開除黨籍處分。總召柯建銘也向賴清德報告此決議，而賴清德過去也擔任過黨團幹事長，對這樣的方式表達認同也理解，也尊重黨團自主。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）

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