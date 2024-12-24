青鳥飛進大學？佈告欄招募「抗中營隊」　柳采葳批綠：假民主真洗腦

▲國民黨台北市議員柳采葳爆料，青鳥滲透銘傳大學法律系，佈告欄驚見「抗中營隊」招募。（圖／柳采葳議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委王義川日前在苗栗南庄一場活動中，向現場包含幼童在內的聽眾大談「藍白惡修三法」，引發輿論撻伐。國民黨台北市議員柳采葳24日接獲投訴，銘傳大學法律系佈告欄，出現由台灣經濟民主連合主辦的「民主防衛青年營」招募海報，企圖將政治黑手伸入校園，民進黨以民主防衛之名、行洗腦學生之實，舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」。

柳采葳24日表示，接獲銘傳大學的學生投訴，法律系佈告欄出現台灣經濟民主連合主辦的「2025台灣民主防衛青年營」招募海報；該名林同學提及，營隊招募海報是在23日看到，跟法律完全無關，卻出現在法律系系辦的佈告欄，校園應是乾乾淨淨的學習環境，呼籲執政黨不要讓政治滲透校園。

柳采葳直言，該營隊活動報名資訊不透明，內容僅提及「結合民主防衛核心議題」、「探索台灣國家安全與應對統戰、滲透等關鍵議題上的防衛策略」，活動對象包括關心中共對台統戰、民主防衛與國際情勢的大專校院學生及研究生，高中生還採邀請制，活動地點則是錄取後私下通知。

柳采葳指出，台灣經濟民主連合近日舉辦的「冬季青鳥活動」，才被爆出台南大專中心號召就讀台南學校的高中至研究所學生，北上前往立法院現場聲援「冬季青鳥運動」，並補助車資最高2700元，企圖阻止法案三讀通過。如今又在校園內宣傳「抗中營隊」，將政治黑手伸入校園，以民主防衛之名，行洗腦學生之實。

柳采葳說，上週王義川於苗栗向孩童宣講「藍白惡修三法」，還得意高喊「教育要從小做起」、「不放過任何可以宣導的機會」，種種劣跡顯示，民進黨舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」，試圖操控青年思想，影響青年的認知與價值觀、扼殺他們獨立思考的機會。