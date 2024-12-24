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不只尹錫悅！　韓在野黨宣布：立即啟動「彈劾代理總統」

▲▼目前代理總統職務的南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 韓悳洙目前代理總統職務。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅彈劾案通過後，在野黨曾稱為穩定政局，暫時不向國務總理兼代理總統韓悳洙提出彈劾，但韓悳洙24日拒絕公布「雙特檢法」2條法案後，共同民主黨宣布將立刻啟動彈劾程序，最快27日在國會全體會議中表決。

根據《韓聯社》，「雙特檢法」包括《內亂特檢法》及《金建希女士特檢法》，總統最晚須在明年1月1日公布或否決，但民主黨將12月24日定為時限，要求代理總統職務的韓悳洙立即公布，否則將啟動彈劾程序。

但韓悳洙在24日的國務會議上表示，「為處理特檢法或任命憲法法庭法官等法理解釋與政治見解衝突的懸案，朝野首先要進行面對面協商」，並向國會請求朝野協議。

民主黨院內代表朴贊大稍早在國會院內對策會議上對此指出，韓悳洙今日在國務會議上明確表態，不會公布特檢法，「除了拖延時間、持續內亂之外找不到其他解釋」，「民主黨將立即啟動對代理總統的彈劾程序，撲滅內亂餘火」。

韓媒指出，由於韓悳洙拒絕配合公布法案，加上尹錫悅持續「裝死」拒收戒嚴聯合偵查組傳喚文件，因此民主黨決定加速戒嚴調查與彈劾。

政策委員會議長陳聲準指出，「若總統被彈劾後內閣不但沒有反省，還反覆與國民背道而馳，便沒有存在的理由」，「今天是我們警告韓代理總統接受特檢法的最後期限，但他拒絕了。民主黨不會再猶豫。」

議員金成會也提到，尹錫悅至今拒收戒嚴聯偵組第二次出席要求書與憲法法庭文件，「應該盡快將內亂犯罪份子送上法庭」。

發起彈劾案的具體時間有望在24日下午的緊急議員總會前由黨內高層會議決定，若當天提出議案，有望26日在全體會議上通過，並於27日表決。

民主黨已透過單獨表決，在27日新增全體會議議程，但黨內也有部分人士認為，將視韓悳洙26日是否任命3名憲法法庭法官，再判斷是否彈劾。

另一方面，執政黨國民力量主張，由於韓悳洙目前代理總統職權，彈劾表決門檻和總統一樣為2/3在任議員，即須200人投下贊成。但民主黨對此強烈反駁，朴贊大指出，「雖然尹錫悅被停職，但他現在的身分依然是總統」，「不可能同時存在2名總統，韓悳洙也非由人民選出。」

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