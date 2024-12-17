前營建署官員收賄7567萬、喝花酒「洩密審核」　監院全票彈劾　

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）新聞稿指出，原營建署組長張之明涉嫌收受廠商賄賂及不正利益，高達新臺幣7567萬餘元；課長詹加欣接受廠商有女陪侍飲宴及性服務等招待，2人違失情節重大，監察院審查委員全數通過監察委員蔡崇義、王美玉、賴鼎銘提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人張之明為原營建署簡任第11職等組長，為國家高階文官，竟不思廉潔自持，見為各地方政府撰寫補助申請計畫之廠商利益龐大，認為有利可圖，遂利用其職務上獲悉之計畫評選、審核重點及最新趨勢等重要資訊優勢及核決權限，收受陳男、江男、莊男等廠商之賄賂及不正利益（接受飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待），總計高達7567萬235元。

且張之明又有洩密、發生婚外情等違失，貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務之公平性，損害公務員名譽及政府信譽，經臺北地檢署檢察官提起公訴，核其所為除涉犯刑罰法律外，亦有違公務員服務法第5條第1項、第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。

彈劾案文也指出，被彈劾人詹加欣身為原營建署道路工程組課長，熟稔工程預算及補助流程，竟接受與其職務有利害關係之廠商江男飲宴招待36次（換算不正利益計8萬4182元），其中部分飲宴有女陪侍及性服務等招待，又接受廠商莊男之飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待，對特定廠商為個別指導，損害公務員名譽及政府信譽，經臺北地檢署檢察官提起公訴，核其所為除涉犯刑罰法律外，亦有違公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。

監察院強調，前瞻計畫為國家重大政策，攸關民生基礎建設，本立意良善，被彈劾人等身居公務員要職，且均涉及前瞻計畫相關審議案件，即應與廠商往來之分際更加謹慎，卻對特定廠商為個別指導，與廠商飲宴期間討論公務，從中獲取賄賂或不正利益，前瞻計畫為其等濫用資源，未思人民福祉，違失行為非偶一為之、已長達多年，犯行明確，情節重大，有懲戒之必要，爰提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。