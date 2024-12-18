　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登沉默面對最後任期　川普「提前掌握全球話語權」

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲拜登明年1月20日卸任，川普已全面囊括美國頭條與國際議題話語權。（圖／路透）

文／中央社記者廖漢原紐約17日專電

美國總統拜登明年1月20日離開白宮，拜登近期未舉行記者會與受訪，也未回應重大議題，總統當選人川普已全面囊括美國頭條與國際議題話語權。

拜登（Joe Biden）卸任前前往於巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）峰會，期間與中國國家主席習近平舉行會談；之後出訪非洲國家安哥拉，國際陸續發生南韓總統尹錫悅短暫戒嚴、中東敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台等重大變局。

相對於拜登政府官員如國務卿布林肯（Antony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等，卸任前仍不斷說明美國外交政策，回顧對烏克蘭與中東戰局的投入，拜登則顯得相當安靜，外界僅記得他違反早前承諾，特赦兒子韓特（Hunter Biden）非法取得槍枝、逃稅等罪行。

拜登在國際活動的舉止一如選舉時的緩慢。紐約時報（New York Times）指出，拜登總統任期已近黃昏，他從政半個世紀，最後篇章的最後日子仍充滿變數。隨著時間過去，他看來又老了點，即使白宮助理說他在戰情室依舊生龍活虎，但難以想像他曾經認為還可以當家4年。

▲▼快訊／川普重返白宮見拜登　雙方握手致意「歡迎回來」。（圖／路透）

▲川普重返白宮見拜登，雙方握手致意。（圖／路透）

拜登從上世紀就想當美國總統，無奈時不我予，兩位民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬（Barack Obama）都連任，拜登在2任副總統與一任的前總統川普（Donald Trump）任期後終於扶正，但今年被迫退選與民主黨大幅落敗，退場顯得難堪與不易。

美國總統卸任前失去媒體焦點，執政進入跛鴨狀態純屬正常，即將回朝的川普顯然掌握國內外話語權，還未上任已陸續宣布重大政策，國際領袖爭相安排會晤，國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）揶揄道「總統，還在位置上嗎」？

紐時認為，拜登是老派政治人物，選後維持風度與安靜，缺席美國社會的重大論述，他曾說川普威脅美國的民主，如今卻一片靜默，連助理都拒絕回應提問。

部分拜登身邊友人說，他可以安適面對任期最後時刻；也有友人說他心情不佳，對同黨議員抨擊特赦韓特感到憤怒。白宮官員表示，川普吸引新聞頭條，但拜登和幕僚為避免新政府取消支出，忙著確認潔淨能源、製造業與基建計畫等法案的撥款。

即使拜登將卸任，白宮記者依規定仍需跟近採訪行程。拜登近期少與記者互動，選後未舉行記者會與接受專訪，出訪安哥拉與巴西也是惜字如金，沉默居多。對意外特赦兒子與是否司法保障川普的宿敵，也沒有說明。

華府在今年底耶誕假期間異常沉默，民主黨人士選後陸續打包離去；川普與新政府人士多在佛羅里達州與紐約運籌帷幄，除了與國會議員溝通外，少在華府沼澤出沒，美國政治風氣預料明年將出現大幅變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
88萬股民揪心！00929配息史上新低　貼息拉至填6成
快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％
冷空氣明達高峰！　台南以北低溫跌破10度
《陳情令》男星翻車！找小三暴打女友　正宮崩潰住院3年
上日綜帥到爆紅！22歲鮮肉竟是「女廁偷拍狼」…噁心手法曝
「喪屍」開BMW狂逃3km！　撞爛警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛果神秘疾病是嚴重瘧疾　義大利出現疑似死亡案例

萬那杜7.3地震釀14死！救難人員搜索瓦礫堆　紐澳出動軍機援助

拜登沉默面對最後任期　川普「提前掌握全球話語權」

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

北韓士兵估數百死傷！　美官員：涵蓋各種軍階

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

全面封殺！　紐時：拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

埋逾10萬人！敘利亞發現萬人塚　揭阿薩德政權下「死亡機器」

冷血槍殺CEO！學霸殺手遭起訴11項罪名　恐面臨終身監禁

日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

轎車撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝光！

剛果神秘疾病是嚴重瘧疾　義大利出現疑似死亡案例

萬那杜7.3地震釀14死！救難人員搜索瓦礫堆　紐澳出動軍機援助

拜登沉默面對最後任期　川普「提前掌握全球話語權」

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

北韓士兵估數百死傷！　美官員：涵蓋各種軍階

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

全面封殺！　紐時：拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

埋逾10萬人！敘利亞發現萬人塚　揭阿薩德政權下「死亡機器」

冷血槍殺CEO！學霸殺手遭起訴11項罪名　恐面臨終身監禁

日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

西班牙女徒步環島累趴！恆春警提供休息　再送她暖暖包

新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕　2樓烤肉區酒水免費喝

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

MLB調查投手受傷率攀升問題：過度追求球速成主因

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

網美「活春宮」聖誕老人　警察來前跑了

日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判

拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　反遭日網出征

旅菲台商失蹤2個月！遺體尋獲頭部中彈

載100頭豬太臭翻乘客　飛機緊急降落

韓版陳圓圓？金建希的「前世」今生

櫻花妹丟Airpods！定位顯示被帶到台灣

諧星1年被盜刷200萬！犯罪手法騙過銀行

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

更多熱門

相關新聞

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

北大西洋公約組織（NATO）已接手由美國主導的西方對烏克蘭軍事援助協調工作，這項計畫原訂在數月前完成，但經過延宕後，終於於12日正式啟動。外界普遍認為，這一舉措旨在加強對烏克蘭的支持機制，並在即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump）對北約持懷疑立場的背景下，確保援助不致中斷。

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

TikTok執行長拜會川普　盼新政府擋「不賣就禁」法

TikTok執行長拜會川普　盼新政府擋「不賣就禁」法

關鍵字：

拜登民主黨川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面