遭彈劾仍頑強抵抗！尹錫悅「拒收法庭文件」　公搜處下逮捕最後通牒

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，還派軍警封鎖國會、強闖中選會，最終遭到國會表決通過彈劾，彈劾案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。不過，尹錫悅的總統辦公室、官邸多次拒收憲法裁判所寄來的文件，比起過去盧武鉉、朴槿惠遭彈劾時還更不願面對現實。對此，偵辦單位也向尹錫悅下達「最後通牒」。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所從國會接下彈劾案審理後，16日將彈劾案首場辯論準備期日，訂於12月27日下午2時，傳喚雙方針對兩造主張與各項證據進行整理，並制定進一步的審理計畫，也因此先前便向尹錫悅送出彈劾審判議決書，要求在7天以內交出答辯狀，不過卻遭到尹錫悅以各種方式拒收。

▲南韓憲法裁判所發言人李鎮16日宣布尹錫悅彈劾案相關辯論時程。（圖／達志影像／美聯社）

憲法裁判所從16至20日，透過郵寄與人力方式向尹錫悅的總統辦公室、總統官邸寄送彈劾審判受理通知書、出庭請求書、準備命令等各類文件。不過，若將文件送抵官邸，則會遭到警護處拒收；若是送往總統辦公室，則是以「總統不在（遭停職）」為由返還。

南韓憲政史上至今一共出現3次彈劾政局，分別是今年的尹錫悅、2004年的盧武鉉、2016年的朴槿惠。

然而，當國會於2004年3月12日通過彈劾訴追案，相關法庭文件隔天便順利送給盧武鉉，且盧也在5天後遞出辯護律師委任狀與意見書；2016年12月9日國會通過彈劾朴槿惠後，憲法裁判所僅在1小時後便順利將郵件透過人力送抵青瓦台總統秘書室，而朴也在7天後遞出律師委任狀和答辯書。

▲南韓總統辦公室以「尹錫悅不在」為由，拒收法庭文件。（圖／達志影像）

如今，憲法裁判所內部對於法庭文件遲遲未能順利送抵尹錫悅處感到困惑，因為一旦持續延後送達、或是尹錫悅在籌組豪華律師團後以「尚未準備好」為由推遲，則原定27日進行的辯論準備期日恐將不得不延期。

另外，根據韓媒《News1》，為了避免重複偵查，大檢察廳（檢方）於18日將涉及「內亂嫌疑」的案件移交給高位公職者犯罪搜查處（公搜處）偵查，公搜處針對參與戒嚴過程的軍方核心關係人士加快腳步搜索，同時於20日傳喚尹錫悅，必須於25日耶誕節前往公搜處接受調查，然而卻還是多次吃閉門羹。

南韓法律界人士分析，公搜處第2次通知尹錫悅接受傳喚調查，其實是向尹錫悅下達「最後通牒」，不過若尹錫悅仍持續未做出回應，則公搜處很有可能向法院聲請緊急逮捕。