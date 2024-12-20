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菲副總統疑涉貪還「揚言暗殺總統」　民眾遞第3個彈劾狀

▲▼菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓天主教神職人員19日向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂，這是她日前揚言暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）導致雙方關係嚴重惡化以來，民眾向眾院遞出的第3個彈劾狀。

法新社報導，7名馬尼拉天主教神職人員19日向眾議院提出薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾狀。在此之前，已有2個民間團體對國會遞狀彈劾這位副總統。

彈劾狀指控說，薩拉．杜特蒂擔任副總統和教育部長期間有數以百萬計美元「異常支出」，並指控她密謀暗殺小馬可仕。薩拉．杜特蒂去年6月已辭去教育部長一職。

彈劾狀指出，「彈劾是制止政府最高層級涉貪的必要和最終防線。她（薩拉．杜特蒂）不能再擔任副總統，連1分鐘都不行」。

外界原本認為，46歲的薩拉．杜特蒂可能接替父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）出戰2022年總統大選，但她表態不參選，並與小馬可仕結盟競選總統和副總統。

菲律賓期中選舉預計明年登場，在此之前，薩拉．杜特蒂與小馬可仕的聯盟已正式決裂。她上月在一場充滿咒罵的記者會中表示，她已下令，如果她被刺殺，就會有刺客追殺小馬可仕。

薩拉．杜特蒂後來否認她曾做出死亡威脅，並稱她是對小馬可仕政府的失敗感到「驚愕」。

根據菲國憲法，眾議院司法委員會將檢視彈劾狀的格式與內容，交由眾議院全席表決，若超過1/3議員贊成彈劾，即可送到參議院。若參議院超過2/3議員同意彈劾，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。她是否被彈劾仍在未定之天。

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