麥當勞APP本周限定優惠出爐！有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1

▲麥當勞本周限定優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP每周限定優惠來了，本周祭出10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1等好康，歡樂送也有麥克雞塊、蘋果派等夯品買1送1，且不限兌換次數，提醒除歡樂送優惠外，其餘優惠券每張限換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至12月24日）

1. 單點薯餅買1送1

2. 單點麥香魚特價39元

●歡樂送限定（使用期限：即日起至12月29日）

1. 買20塊麥克雞塊分享餐送6塊雞塊

●門市限定（使用期限：即日起至12月29日）

1. 單點勁辣香雞翅特價42元

2. 單點蛋捲冰淇淋特價10元

3. 單點豬肉鬆餅特價60元

4. 單點藜麥脆雞沙拉／藜麥烤雞沙拉／藜麥鱈魚沙拉特價119元

5. 單點經典那堤（冰／熱）特價65元

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至1月14日）

1. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）

2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）

3. 單點勁辣香雞翅買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲三商炸雞祭出2大限時優惠。

另外，全台13家三商炸雞至2025年1月2日也祭出2大限時優惠，凡內用、外帶皆可享「買6塊炸雞桶送酥炸棒腿6隻」，特價333元，買2組特價599元；炸雞桶提供原味、辣味2種選擇，贈送的6隻酥炸棒腿則有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司3種口味任選。

新上市的「咔啦雞柳條」也推內用與外帶「買1送1」優惠，特價149元；咔啦雞柳條是採用無骨雞里肌肉製成，肉質鮮嫩滑順，外酥內嫩。