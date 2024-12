美國女師「激戰12歲學生」懷孕！傳露骨照求愛愛　遭判刑25年

▲麥康蒙本身育有2名孩子,在2023年8月被學校停職 。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合報導

美國田納西州女教師麥康蒙(Alissa McCommon)喜歡一名12歲男學生,透過社群平台發送露骨照片,在家性侵男學生,事後懷上對方的小孩。到了本月20日,麥康蒙承認多項兒童性犯罪罪名,遭判刑25年不得假釋。

紐約郵報等報導,麥康蒙之前在Charger Academy擔任老師,透過打電玩、社群媒體追蹤關注、與學生母親成為朋友等方法,接近學生並建立關係。經調查,此案總計可能有21名受害者,其中5人年齡介於12歲至17歲之間。

一名16歲少年告訴警方,在他12歲那一年,麥康蒙未經同意對他進行口交。據信麥康蒙喜歡一名12歲學生,曾致電200多通電話,透過社群平台Snapchat發送露骨照片,事後還威脅若敢斷絕兩人的關係,她就會輕生。

蒂普頓郡地方檢察官馬克戴維森(Mark Davidson)20日表示,麥康蒙2023年因對多名學生實施性犯罪被捕,罪名多達23項,受害者宣稱她會跟他們一起打電玩,但在這之後就會傳露骨照片,要求性行為。她事後保釋出獄,不到一個月因違規接觸受害者再次入獄,並宣稱與男學生有性方面的接觸,且懷上對方的孩子。

麥康蒙20日接受認罪協議,承認犯下12項兒童性犯罪,遭判刑25年不得假釋,被登記為暴力性罪犯者,不可與任何受害者接觸。法官也下令吊銷她的教師執照。

● 《ETtoday新聞雲》關心您,尊重身體自主權,防治性騷擾及性侵害,請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

Tennessee teacher Alissa McCommon who raped student, 12, inside her home and got pregnant, sentenced to 25 years in prison https://t.co/02Nn0gM1yw pic.twitter.com/oVAplVv5g5