美國女師「激戰12歲學生」懷孕！傳露骨照求愛愛　遭判刑25年

▲麥康蒙本身育有2名孩子，在2023年8月被學校停職 。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州女教師麥康蒙（Alissa McCommon）喜歡一名12歲男學生，透過社群平台發送露骨照片，在家性侵男學生，事後懷上對方的小孩。到了本月20日，麥康蒙承認多項兒童性犯罪罪名，遭判刑25年不得假釋。

紐約郵報等報導，麥康蒙之前在Charger Academy擔任老師，透過打電玩、社群媒體追蹤關注、與學生母親成為朋友等方法，接近學生並建立關係。經調查，此案總計可能有21名受害者，其中5人年齡介於12歲至17歲之間。

一名16歲少年告訴警方，在他12歲那一年，麥康蒙未經同意對他進行口交。據信麥康蒙喜歡一名12歲學生，曾致電200多通電話，透過社群平台Snapchat發送露骨照片，事後還威脅若敢斷絕兩人的關係，她就會輕生。

蒂普頓郡地方檢察官馬克戴維森（Mark Davidson）20日表示，麥康蒙2023年因對多名學生實施性犯罪被捕，罪名多達23項，受害者宣稱她會跟他們一起打電玩，但在這之後就會傳露骨照片，要求性行為。她事後保釋出獄，不到一個月因違規接觸受害者再次入獄，並宣稱與男學生有性方面的接觸，且懷上對方的孩子。

麥康蒙20日接受認罪協議，承認犯下12項兒童性犯罪，遭判刑25年不得假釋，被登記為暴力性罪犯者，不可與任何受害者接觸。法官也下令吊銷她的教師執照。

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