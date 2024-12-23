爆北市「17歲女員工」遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

▲麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名母親在Threads指控，17歲的女兒在北市某麥當勞打工，卻被主管以排班等因素進行權勢性侵，離職後仍不堪壓力而罹患憂鬱症，最終輕生。媽媽控訴，麥當勞調查後將男子開除，但沒有給予家屬慰問及賠償。對此，麥當勞也做出回應。

該名媽媽在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因爲長達一年被麥x勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。

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媽媽指出，女兒是貼心的孩子，下班回家都會微笑說「我下班了」，然而那張笑臉背後卻是一顆多痛、破碎的心，女兒甚至為此跟當時深愛的男友分手，就因為「覺得自己配不上」。

媽媽表示，女兒最後終於離職，並鼓起勇氣報警、向麥當勞申訴，最終麥當勞快速開除該名主管，但對家屬沒有交代跟慰問，「我女兒等檢方等麥x勞給一個公道一個交代等到最後成為一具冰冷的遺體、讓我這媽媽白髮人送黑髮人如何接受…司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

對此，麥當勞表示，有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。

麥當勞還原，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

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